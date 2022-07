Il y a 50 ans: si loin ou si proche? (1)

Le monde était-il différenten 1972? Certainement. Très différent? Ça se discute. Rien n’est éternel, on le sait… Certaines choses semblaient en fin de cycle et se sont éteintes depuis. Mais d’autres se poursuivent et connaissent un succès constant. Certaines démarraient et répondent toujours aujourd’hui à une réelle attente du public. En revanche, d’autres qui commençaient également sont déjà dépassées, ou hors d’usage. À vous de les classer selon vos sensibilités…