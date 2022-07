Personne n’a oublié mon père.L’an dernier, les lecteurs de la Voix du Nord le consacraient plus grand champion nordiste de l’histoire. Il est resté dans le cœur des gens grâce à son palmarès et sa simplicité.

Mais aussi par son histoire singulière…

Jeune, il gagnait un peu d’argent en jouant de l’accordéon dans les bals populaires et commençait à devenir un bon coureur. Sa mère ne voulait pas qu’il devienne cycliste professionnel et lui a cassé son guidon!Le lendemain, mon père est rentré volontairement ivre et avec une cigarette aux lèvres. Il a demandé à ma mère si elle voulait toujours l’empêcher de devenir coureur... Il avait déjà une volonté et une détermination hors norme.

Son destin est-il indissociable de la Trouée d’Arenberg?

Il se plaisait à dire qu’il était le seul à être descendu en dessous, dans les galeries minières et à avoir roulé au dessus. Il ne parlait jamais de la mine, hormis pour répondre qu’il préférait monter le Galibier qu’être galibot (jeune manœuvre à la mine). Mon père a sauvé Paris-Roubaix en montrant la Trouée d’Arenberg aux organisateurs, à l’époque où les pavés disparaissaient. Son dernier Paris-Roubaix (en 1968) coïncide avec le premier passage de l’Enfer du Nord sur la Trouée. À l’arrivée, quelques coureurs l’ont insulté, lui reprochant d’avoir fait découvrir Arenberg à Albert Bouvet.Mais Eddy Merckx (le vainqueur) l’a pris dans ses bras pour le remercier d’avoir rendu son aspect légendaire à cette course.

Quelle valeur Jean Stablinski vous a-t-il transmis?

Le travail, le respect des autres et de soi.Le vélo, c’est l’école de la vie.Il faut savoir se battre contre toutes les difficultés et se remettre en selle quand on chute. Ce que je retiens surtout, ce sont les discussions enflammées avec Jacques Anquetil, qui venait de temps en temps à la maison quand j’étais gamin. Jean n’était pas son équipier ou son lieutenant.Il était le général de l’équipe d’Anquetil.

Mercredi, le Tour de France lui rendra hommage…

Ce sera un moment émouvant. Mais ça restera une fête avant tout. C’est ça la magie du Tour!