Tour de France 2022: Arenberg, la reconversion réussie d’un site minier historique

"Germinal", l’adaptation du roman de Zola, sort au cinéma en 1993. Le film réunit Depardieu et Renaud et redonne de la fierté aux anciens mineurs et à des installations vouées à une mort certaine. Ce fut finalement une renaissance.Le site minier devient un lieu privilégié pour l’image et le cinéma. " Quatre studios ont été aménagés dont celui qui abrite le plus grand décor sur fond vert au nord de Paris ", détaille Corinne Solini, directrice ad interim d’Arenberg Creative Mine. Michel Gondry (réalisateur d’Eternal Sunshine of the Spotless Mind) y avait même installé "l’usine de films amateurs." Depuis, Netflix a investi le site pour y tourner un épisode de Braqueurs. La série Germinal (diffusée à l’automne 2021 sur France 2) a aussi été tournée à Arenberg, 28 ans après le film qui a permis à la fosse et ses installations d’entamer un virage inespéré." Désormais, notre mission consiste à ouvrir davantage ce lieu historique à la population .", conclut Corinne Solini.

Pour les 10 ans du bassin minier à l’UNESCO, il est temps de faire passer le site dans une autre dimension.