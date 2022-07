Les mordus du 4x4 de Maulde (Tournai) ont profité d'un bain de boue

Au fil du temps, la mécanique est devenue bien huilée. La preuve: de la première à cette trente-sixième édition, les inscriptions ont été multipliées par trente. "Je pense que cela marche aussi, parce qu’il n’y a pas d’autres événements de ce type dans la région. Et puis, c’est très familial" , ajoute Grégory Vraux, bénévole.

Une centaine sur les 616 pilotes belges, français, hollandais, luxembourgeois ou encore allemands inscrits ont prolongé la montée d’adrénaline en participant à ce fameux trial.

Six épreuves ont été mises en place afin de tester la dextérité du conducteur et de son passager. "Cela fait trois ans que nous n’avons rien fait, mais d’habitude, on essaye d’imaginer de nouveaux exercices. Ils sont réfléchis des mois à l’avance. On s’inspire souvent de vidéos filmées aux États-Unis" , indique Guillaume Ramu, responsable du trial depuis huit ans.

Le trou reste mythique

C’est un peu le Koh Lanta des mordus de 4x4. "Les participants doivent: mettre le véhicule à niveau sur une bascule, toucher des piquets sans les faire tomber, rouler avec un œuf sur le capot sans s’arrêter, toucher un fût sans renverser la bouteille posée dessus, passer sur des pneus pendant que le copilote, relié à l’auto par une corde, parcourt un bassin d’eau sur des troncs et enfin, traverser le mythique trou rempli d’eau et de boue" , explique Grégory Vraux.

Le responsable de l’activité poursuit: "Si le véhicule reste bloqué, le passager doit descendre, récupérer un câble et l’attacher à un engin de chantier qui pourra le remorquer. C’est ça qui fait le spectacle. Au début, cela paraît facile, mais une fois plusieurs passages, le terrain s’affaisse. On voit que le public attend cela avec impatience. Il y a déjà foule autour de l’animation" .

Il ne faut donc pas que le coéquipier soit vêtu de blanc!

Un classement a été réalisé avec des lots à la clé pour les premiers.