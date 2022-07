Tournai : il malmène sa femme sur fond de soupçons d’adultère

Le ministère public demande 9 mois avec des mesures probatoires.

La défense évoque un couple compliqué. "Mon client et sa femme étaient en dépression. Ils buvaient beaucoup. Il a eu un enfant avec une autre dame et celle-ci a confirmé qu’il ne s’était jamais montré violent. Ici, la cohabitation était difficile suite à son arrêt de travail. Via une capture d’écran, il a eu confirmation que son épouse fréquentait des sites de libertinage. Il a aussi fait un prêt de 50.000€ pour solder les dettes de sa femme. Après, elle l’a laissé tomber. On ne justifie pas l’injustifiable, on explique le contexte. Nous demandons une peine de probation autonome ou une suspension probatoire ."

Jugement le 8 septembre.