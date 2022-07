À Imagix Tournai, «Art et Essai» dialogue avec son public

Retrouver le public

Jeudi soir, à l’issue de la projection d’ Incroyable mais vra i , Mathieu a donc rencontré les spectateurs d’ Art et essai afin de réfléchir autour du cycle. D’autres choses se mettent en place, comme la projection de films qui n’avaient pas été retenus au dernier Ramdam festival et d’autres séances spéciales censées faire revenir dans les salles obscures des spectateurs (de 30 à 60% selon les situations) qui ont tendance à les délaisser: " C’est un vrai défi! Il y a un travail à faire également sur la communication et l’accompagnement des soirées spéciales. " La projection, le 1er septembre, du dernier film des frères Dardenne primé à Cannes, Tori et Lokita, présenté en partenariat avec la "Plateforme associative de solidarité internationale" contribuera certainement à ce retour, comme un autre événement, un long-métrage belge inédit à Tournai proposé en séance gratuite, à l’occasion de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Mathieu alimente très régulièrement la page Facebook Art et essai lancée il y a peu, laquelle permet une interaction avec les cinéphiles. " J’ai aussi pris le parti d’étendre les séances sur quatre semaines au lieu de deux, en gardant le même nombre de projections. Cela offre plus de possibilités d’horaire au spectateur et permet au bouche-à-oreille d’agir plus efficacement , explique celui qui visionne la quasi-totalité des films programmés dans le cycle. Pour les exceptions, j’ai la certitude qu’ils parleront au public. On ne peut pas s’empêcher par ailleurs de prendre certaines œuvres, même quand elles font débat, comme Frère et sœur. Car c’est du cinéma de qualité ."

Une «grande cuvée»

Le jeudi 18 août, à l’occasion de la diffusion de Anima On tour , l’animateur viendra commenter la nouvelle programmation de septembre et octobre. Plus près de nous, le jeudi 14 juillet, en collaboration avec Border, la Triennale Intersections , Isabelle Ingold et Vivianne Perlemuter présenteront à Imagix leur documentaire belge Ailleurs partout , sur la thématique de l’immigration. Parmi ses coups de cœur de la nouvelle "cuvée", Mathieu Pereira pointe Las bestias , ce thriller psychologique avec Marina Foïs et Denis Ménochet vu à Cannes, Flee , documentaire d’animation sur le parcours d’un enfant réfugié, Piccolo corpo , de Laura Samani (" une femme se rend dans un monastère pour faire revivre son enfant mort-né le temps de le baptiser "), la comédie Les Goûts et les couleurs , avec les excellents Rebecca Marder et Félix Moati, Caro diario de Nanni Moretti, A sako I & II, de Ryusuke Hamaguchi, ou Ninjababy , de Yngvild Sve Flikke: " Ce film sur la maternité n’est jamais sorti en Belgique: j’ai demandé à le voir au distributeur, qui a accepté que je le passe… En résumé, " beaucoup de longs-métrages qui viennent de Cannes, des films d’auteur et d’autres plus grand public, plus fédérateurs, de la comédie, du documentaire, de la fiction, du court-métrage, du biopic, du drame, du thriller, de l’espagnol, de l’italien, du libanais, du chinois .."

Dans la sélection d’Art et essai, on retrouve aussi des films populaires, comme «Coupez», de Michel Hazanavicius, avec Romain Duris et Bérénice Bejo. ©Com

Vingt-six films et deux séances spéciales "Anima" cet été

Coupez!, de Michel Hazanavicius (jusqu’au 26/07), Les Goûts et les couleurs , de Michel Leclerc (jusqu’au 26/07), Jean-Michel le caribou et les amours interdites ( du 2 au 31/07), Il buco de M. Frammartino (jusqu’au 19/07), Frère et sœur, d’Arnaud Desplechin (les 3 et 5/07), Incroyable mais vrai , de Quentin Dupieux (jusqu’au 9/07), Nowhere Special , d’Uberto Pasolini (jusqu’au 8/07), El Buen patron , de Fernando Leon De Aranda (jusqu’au 16/07), One second , de Zhang Yimou (le 3/07), Mothering Sunday , d’Eva Husson (jusqu’au 2/08), Men , d’Alex Garland (jusqu’au 24/07), Peter von Kant de François Ozon (du 13/07 au 8/08), Flee , de J.P. Rasmussen (du 13/07 au 9/08), Ailleurs partout , d’Isabelle Ingold et Vivianne Perelmuter (14/07), Caro diaro , de Nanni Moretti (du 21/07 au 14/08), Im Am Your man , de Maria Schrader (du 22/07 au 16/08), Marx can wait , de Marco Bellochio (du 20/70 au 14/08), Piccolo corpo, de Laura Samani (du 27/07 au 23/08), Memory Box , de Joana Gadjithomas et Khalil Joreige (du 27/07 au 21/08), a s bestias, de Rodrigo Sorogoyen (du 3 au 29/08), L’anniversaire de Tommy , de Michael Ekbladh (du 6 au 27/08), Asako I & II, de Ryusuke Hamaguchi (du 12/08 au 6/09), Decision to leave, de Park Chan-Wook, du 10/08 au 6/09, To Olivia, de John Hay (du 17/08 au 13/09), Competencia Oficial , de G. Duprat et M. Cohn (du 17/08 au 13/09), Anima On Tour (18/08 à 19h), Anima on tour for kids (28/08 à 11h), Ninjababy , de Yngvild Sve Flikke (du 24/08 au 20/09), Three Thousand Years of Longing de George Miller (du 25/08 au 20/09)