" On voulait faire évoluer notre chapiteau en supprimant le show Strip-Tease, qui avait bien vécu, afin d’accorder une place plus importante aux concerts ", nous dit Sébastien Delannay, à la tête du comité depuis 24ans.

Un pari payant si l’on en juge par la forte affluence de l’édition 2019 qui avait drainé pas moins de 10000 personnes!

La crise Covid est arrivée au pire moment en freinant ce nouvel élan apporté aux festivités par la Jeunesse mauldoise. " La remise en route n’a pas été facile car on avait perdu nos repères mais l’équipe a su se remobiliser avec beaucoup de dynamisme et d’enthousiasme ", salue notre interlocuteur.

Parce qu’on ne change pas une formule qui gagne, l’affiche très riche de ces jeudi, vendredi, samedi et dimanche ne connaît pas de chamboulement majeur. Ceci dit, les organisateurs ont confirmé l’orientation prise en 2019 en étoffant encore la partie musicale.

Les groupes de cover, une valeur sûre

La soirée du samedi verra ainsi se succéder sur scène, dès 17h30, 3 groupes de reprises: Patchwork, Black City qui interprétera les tubes d’Indochine et Mister Cover, habitué à électriser depuis plus de 10 ans la foule réunie à Maulde, et dont la petite sœur, Lady Cover, se produira dimanche à 21h. Si les "cover bands" constituent la marque de fabrique du chapiteau, ce dernier fait aussi la part belle aux DJ’s vendredi soir avec, là encore, des figures bien connues derrière les platines.

Le public est attendu à partir de 22h pour vibrer aux sons de la musique électro de Daddy K, Gaylord, Gaëtan Bartosz, Furax, Mademoiselle Luna et Nicki Sanchez.

" On mise sur des valeurs sûres tout en veillant à mettre en avant des artistes de la région comme les groupes Patchwork et Melting Pop, issus du Tournaisis, ou encore Zénith (Ath -Leuze) qui viendra mettre l’ambiance ce jeudi soir lors de notre afterwork d’ouverture ", indique Sébastien Delannay.

Près de 600 véhicules venant de Belgique, de France et des Pays-Bas

La mécanique est particulièrement bien huilée à Maulde où quelque 200 bénévoles s’activeront durant les 4 jours de festivités.

" On veut faire vivre et rendre notre chapiteau le plus attractif possible. Il n’y aura donc pas beaucoup de ‘‘temps morts’’ dans la programmation ", sourit le président de la Jeunesse.

Le niveau d’inscriptions est souvent un bon indicateur de l’engouement suscité par un événement. De ce côté-là, les organisateurs peuvent déjà être rassurés.

L’incontournable randonnée 4x4, dont la réputation n’est plus à faire depuis une trentaine d’années, attirera près de 600 véhicules dimanche matin. " Les participants viennent d’un peu partout en Belgique mais aussi des Pays-Bas et de France ", précise Sébastien Delannay.

Un terrain de jeu exceptionnel dans les carrières

Pourquoi vient-on d’aussi loin? Tout simplement pour son parcours exceptionnel qui emmène les conducteurs à la découverte de paysages carriers uniques et de sites industriels habituellement fermés au public.

On pense au centre de tri de déchets inertes Recytour-Hubaut à Havinnes, à l’ancienne carrière Cimescaut (Sagrex), au site de Saint-Druon à Antoing qui, le temps d’une journée, offriront un magnifique terrain de jeu pour les 4X4.

Si les moteurs continueront à vrombir avec le spectaculaire trial prévu à 14h, le panel d’activités dominicales (circuits pédestres de 6 et 12 km, spectacle pour enfants…) devrait répondre aux aspirations d’un très large public.