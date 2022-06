La Ville de Tournai va acheter un magasin dans le piétonnier, et y créer du logement

Le premier prix demandé par le vendeur (la société Vana Real Estate) était fixé à 350000€. Après négociations, le bâtiment part pour 235000€ (hors frais).

Ce n’est pas un petit immeuble puisqu’il a une contenance de 380 mètres carrés. "Ce bâtiment a été choisi parce que son état et sa configuration nécessitent une action de grande ampleur pour laquelle une intervention des pouvoirs publics est nécessaire", indique Caroline Mitri, l’échevine du commerce.

"Si on ne fait rien, cet endroit risque de devenir un chancre. Or, il n’existe pas beaucoup de rez-de-chaussée commerciaux ayant une surface commerciale si grande et qui ont le potentiel pour accueillir ce qu’on appelle une locomotive commerciale; c’est-à-dire une société qui a une puissance marketing suffisante pour attirer dans son sillage d’autres commerces".

Quartier prioritaire

Le rachat de ce bâtiment est une action très concrète de la PIV (politique intégrée de la ville). "21 millions d’euros, dont 80% octroyés par la Région wallonne, permettront de mettre en place un programme visant un quartier prioritaire sur le plan social, économique et environnemental", indique l’échevin Philippe Robert (revitalisation urbaine). Pour rappel, il s’agit du quartier Saint-Piat, du piétonnier de la Croix du Centre et des abords de l’hôtel de ville. "Depuis plusieurs années, des efforts sont faits pour redynamiser le quartier Saint-Piat, notamment avec la création de Technicité et la rénovation récente des quais. Mais l’ensemble connaît un contexte social et une situation économique difficile qui nécessite de lourds investissements".

Une mixité des fonctions

Le projet vise aussi à améliorer l’offre de logements et en particulier dans le quartier visé. On le sait, il manque en ville de logements à prix abordables et la régie foncière de Tournai s’est dotée d’un plan stratégique en la matière. "Il est essentiel d’appréhender la mixité des fonctions d’un tel bâtiment. Créer des opportunités commerciales est important mais il faut aussi privilégier toutes les possibilités qui existent pour créer du logement aux étages: les habitants sont des clients potentiels et ils renforcent ce qu’on appelle le contrôle social et la sécurité d’un quartier en côtoyant toute la semaine aux gens de passage" , explique Coralie Ladavid, échevine du logement et en charge de la régie foncière.

Déconstruciton envisagée

Réaménagé à une certaine époque en dépit du bons, le bâtiment de la rue des Chapeliers nécessite une rénovation extrêmement complète et coûteuse. Il s’agit en réalité de trois anciennes maisons étroites regroupées il y a quelques décennies. L’étage n’est pas aménageable au regard des normes d’incendie. Pour répondre aux critères actuels, le bâtiment pourrait être démoli afin d’être entièrement reconstruit sur base d’une page blanche. "Plus précisément, il serait déconstruit en respectant le principe de récupération des matériaux via la matériauthèque" , insiste Coralie Ladavid.

L’ancien Sarma n’est pas oublié

L’ancien Sarma, entre le piéto et la cathédrale, est à vendre pour 1,5 million d’euros. L’annonce est sur le site de l’agence Joron Desmet. C’est aussi un lieu stratégique à envisager pour redynamiser le quartier: l’îlot immobilier est étendu sur une superficie de 850 m2.

Le bâtiment de l’ancien Sarma est à vendre depuis plusieurs années. ©EdA

Un avant-projet de rénovation existe, proposé à un éventuel candidat investisseur.

Avant d’envisager d’éventuels partenariats privés, la ville a engagé une discussion avec l’intercommunale Ideta. Une première proposition visait à créer une cinquantaine de kots. Elle a été refuséepar le collège qui a demandé de présenter une autre option.

Le magasin Kruidvat occupe le rez-de-chaussée et dispose d’un bail commercial jusqu’en 2027. "Ce type de magasin a aussi sa place en centre-ville", estime Caroline Mitri.

Des «surprimes» pour améliorer les performances énergétiques

Outre le soutien au commerce, la réalisation de logements publics, ou encore la préservation du patrimoine local, le programme vise aussi à améliorer des logements, publics et privés, au niveau de leur consommation énergétique. Le quartier pourra bénéficier d’aides qui représenteront un tiers de l’enveloppe totale en faveur de Tournai. Les particuliers bénéficieront d’aides financières sur base de factures couvrant les années 2022 (depuis janvier), 2023 et 2024.

Les aides complémentaires aux ménages pour l’amélioration énergétique visent le coût d’un audit et de travaux (menuiseries extérieures des façades, toiture, etc.), y compris les bâtiments inscrits à l’inventaire du patrimoine immobilier culturel (IPIC).

Le montant cumulé de la "surprime" avec les primes obtenues auprès de la Région wallonne est limité à 95% du coût des travaux.

Plus d’infos au Guichet Énergie de la ville de Tournai au 069 85 85 36.