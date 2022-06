Infor Jeunes Tournai s’offre de nouveaux locaux

Sur le chemin emprunté par les jeunes

Le conseil d’administration se lance dans la recherche de nouveaux locaux, et c’est sur le bâtiment situé au coin de la rue Morel et de l’avenue des Frères Haeghe qu’ils ont jeté leur dévolu. "Certes, nous ne sommes plus en plein centre-ville, mais finalement nous sommes mieux situés par rapport aux chemins empruntés par les jeunes et les étudiants. Nous sommes à proximité de plusieurs écoles, mais surtout assez proches de la gare… ce qui permet aux jeunes de nous rejoindre assez facilement et nos locaux se retrouvent aussi le long d’un chemin qu’ils prennent régulièrement."

Avec ces nouveaux locaux, Infor Jeunes s’est donné les moyens de réaliser ses objectifs et de mener à bien ses missions comme l’accueil des jeunes pour des questions liées à l’enseignement, à l’emploi, au logement, à la mobilité, à la santé…mais aussi l’animation d’ateliers pratiques. "Nous pourrons désormais accueillir les jeunes avec toute la discrétion nécessaire, ajoute Alain Lietermans, ces jeunes qui ont besoin d’être rassurés et informés en ces moments de doute pour eux.C’est pourquoi nous travaillons aussi en étroite collaboration avec les partenaires d’aide à la jeunesse."

Présente pour le vernissage, la ministre wallonne de la Jeunesse, Valérie Glatigny, a salué le travail de toute l’équipe. "Surtout en pleine période de crise sanitaire, durant laquelle les jeunes avaient besoin de se sentir soutenus et rassurés. Les différents centres Infor Jeunes ont ainsi joué un rôle crucial pour maintenir ce lien tout en faisant face aux sentiments d’isolement et de mal-être que pouvaient éprouver les jeunes. Et c’était d’autant plus important car comme le dit une citation de Georges Bernados: “C’est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale. Quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque des dents…”"

Des clés pour le monde adulte

Le bourgmestre Paul-Olivier Delannois a aussi mis à l’honneur "le dynamisme de l’équipe, leur opiniâtreté afin de donner progressivement ou ponctuellement des clés bien utiles pour les jeunes qui entament leur chemin vers le monde adulte".

Les locaux d’Infor Jeunes sont accessibles le lundi de 13h à 18h; les mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h – de 13h à 17h; ainsi que le vendredi de 9h à 12h. Des permanences sont également organisées de manière ponctuelle au sein des autres communes reprises dans la zone d’action.