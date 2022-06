Tournai : le MuFIm monte de catégorie, et c’est mérité

La ministre de la Culture, Bénédicte Linard, a accordé la reconnaissance au MuFIm, et décidé le passage de la subvention annuelle de 25000 € à 45000 € à partir de cette année.

Ce double signal ministériel conforte le MuFIm dans sa volonté de dynamiser la scénographie au profit d’un public le plus large possible, de rendre accessible ses inventaires et d’entretenir une politique de proximité et de projets avec des écoles supérieures, des mouvements et structures d’éducation permanente et le tissu associatif local.

Cette reconnaissance couronne une bonne préservation des pièces de la collection, un travail sur les réserves et une politique d’information propre au musée.

Pour Jacky Legge, responsable du MuFIm: "C’est une équipe permanente et une dizaine de bénévoles qui sont récompensés"

Félicitations à toutes et tous!