Neuf heures du matin. La rue Jean Noté est déjà animée ce samedi 25 juin. Si l’on tend l’oreille, la musique bat son plein à travers un haut-parleur. L’origine? La Cancanière, le magasin de seconde main de Masure 14. La boutique est en fête à l’occasion du cinquantième anniversaire de la maison de jeunes et parce qu’elle célèbre également ses trente-cinq années d’existence. Deux fois plus de parts de gâteau donc! Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, les cancans et chamailleries amusées vont bon train, tant avec les badauds qu’entre les bénévoles. L’habitation honore bel et bien son nom de "cancanière". L’une des premières voix que l’on peut entendre taquiner: celle de Geneviève Verdy. La maîtresse des lieux, pourrait-on dire. Voilà vingt-deux ans que sa bonhomie accueille les clients qui franchissent la porte de cette caverne d’Ali Baba… Dans quelques mois, elle laissera sa place de responsable avec tout de même un petit pincement au cœur.

C’était une belle expérience?

Cela n’a été que du bonheur. Pour moi, ce n’était pas un travail. Ça m’a apporté beaucoup dans ma vie.

Honnêtement, vous allez vraiment mettre les deux pieds dehors?

(Rires) J’ai 65 ans. Je cède ma place aux jeunes. Je viendrai évidemment aux futures festivités.

Comment avez-vous «atterri» à la Cancanière?

Je n’étais pas dans l’associatif au départ. Je suis tombée sur une annonce et je connaissais un peu Raphaël Dhaenens, le fondateur de Masure 14. J’ai été prise.

Trois grands principes sont suivis…

Oui, d’abord l’aspect économique. Tout ce qui est vendu ici est à très bas prix. Le magasin est ouvert à tout le monde et disons qu’avec le Covid, les temps sont durs. On sent que les gens rencontrent des difficultés. Ensuite, l’aspect écologique. On reçoit énormément de dons dont les bénéfices sont reversés à la maison de jeunes. On prend tout ce qui est en bon état: vaisselles, bibelots, bijoux, objets pour mercerie, habits pour enfants,… Ce qu’on ne garde pas est donné aux associations. On recherche assez régulièrement du linge de maison, des draps, des essuies de vaisselle, des casseroles,… Et enfin, le lien social. La Cancanière réunit les personnes et permet de faire connaître la boutique. Les gens aiment raconter leur vie, discuter. Ils évacuent leur stress. Ils ont toujours le sourire en repartant. Entre nous également, parce qu’il y a une dizaine de bénévoles. Sans eux, c’était impossible de tenir le magasin seule.