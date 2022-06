Le Relais pour la Vie de Tournai s’est clôturé dans une ambiance de feu : un chèque de 207 200 € au profit de la Fondation contre le cancer (vidéos)

Lors de la cérémonie de clôture, ce dimanche à 14h, on a assisté à de magnifiques moments de communion et de ferveur populaire. Le parc de l’école Saint-Luc à Ramegnies-Chin (Tournai) grouillait de monde au moment du lancement du flash mob, qui a réuni dans une ambiance de folie des centaines de personnes autour de la scène.

Une grande farandole pour ponctuer, en apothéose, ce week-end sportif et solidaire. ©ÉdA

La récompense de cette grande mobilisation est ensuite arrivée pour les milliers de personnes ayant donné de leur personne afin de faire gonfler la cagnotte du Relais pour la Vie. Sous des applaudissements nourris, les organisateurs ont dévoilé un chèque de 207 200 €. Un montant qui, rappelons-le, n’est que provisoire puisque d’autres actions entreront en ligne de compte d’ici la fin de l’année.

Parrain de la manifestation, le musicien et chanteur Jeff Danès a tenu à remercier tous les acteurs qui ont œuvré à la réussite du Relais pour la Vie: les battant(e)s, les bénévoles, les membres de l’organisation, les participants ou encore le public. " Ce n’est pas la première fois que je suis le parrain de l’événement. Je ressens chaque fois de plus en plus d’émotion en voyant comment vous vous mobilisez pour cette cause. "

Sur scène, de nombreux intervenants ont aussi mis en exergue cette belle chaîne humaine derrière laquelle on retrouve des milliers de personnes. " Après deux années de crise Covid, on a retrouvé cet esprit familial du Relais pour la Vie. Et ça, c’est juste magique ", s’est exclamée la coordinatrice de la Fondation contre le cancer.

À l’heure de dresser le bilan, le président du Relais pour la Vie, Daniel Vandervaeren, évoquait la foule de rencontres, d’émotion et de souvenirs suscités par cet événement, qui requiert six mois de préparation.

Le président du Relais pour la Vie, Daniel Vandervaeren. ©ÉdA

Si les fonds récoltés (207 200 €) ne sont pas négligeables pour la recherche contre cette terrible maladie qu’est le cancer, on est cependant bien loin du chiffre atteint en 2019, à savoir 330 400€.

" Pour être honnête, on s’y attendait , nous dit le Dr Daniel Vandervaeren. Nous sommes dans une période post-Covid et on se doutait bien que l’événementiel allait redémarrer en douceur. Après une interruption de trois ans, il a fallu reconstituer les groupes. Dans ce contexte, je suis très agréablement surpris du nombre d’équipes inscrites cette année (NDLR: une cinquantaine). Ce qui me rassure également, c’est de constater le dynamisme mis dans toutes ces actions organisées en amont de notre week-end de festivités. On se situe ici presque au même niveau qu’en 2019 avec quelque 130 000€ récoltés contre 150 000€ il y a trois ans. "