La Faîtes du Feu de Silex ce samedi à Chercq (Tournai)

Ainsi, chaque dernier samedi du mois de juin naît la Faîtes du feu!, une célébration festive, familiale et dansante. Un spectacle dont la clef de voûte est l’allumage d’un grand feu au coucher du soleil.

Concerts, spectacles, ateliers

Différents groupes musicaux de la région et d’ailleurs se produiront: Irie Nation, Ras Divarius, Pang Rap 100% Bio, Monkey Donkey, Don Kapot.

Plus largement, le public peut suivre des spectacles, des performances et des ateliers participatifs avec l’intervention du collectif Moindres Choses et des Ateliers Terre-Mythe.

Pour le rituel d’allumage du grand feu, un être venu de loin sera de la partie… Une géante créée par le Collectif Silex d’après un laboratoire enfantin, en collaboration avec la Maison de la culture de Tournai & le Vaisseau.

En préambule de la "Faîtes du feu!", la Cie Okidok présentera une étape de travail de son spectacle In Petto (15h30).

Trois prix ont été définis, 8€/12€/ 20€, afin que tout le monde puisse avoir accès à la fête; gratuit pour les -12 ans.

https://www.billetweb.fr/faites-du-feu-2022 Sophie Mitri 048784.76.80 http://silexcollectif.be/faites-feu-2022/