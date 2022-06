Relais pour la Vie ce week-end à Tournai: 24h d’animations

Le Relais pour la vie de Tournai, organisé cette année en mode thématique "Tour du monde", débutera samedi à 14h par la cérémonie d’ouverture. En compagnie des danseuses de la confrérie XY’s, les battants (des personnes atteintes par le cancer, ou l’ayant vaincu) et des membres des équipes inscrites (une cinquantaine) effectueront ensemble un premier tour du parcours de 600 mètres dessiné dans le grand parc de l’institut Saint-Luc à Ramegnies-Chin.

À l’exception d’une accalmie pendant quelques heures de la nuit, le site sera animé pendant 24 h. La team "Fit ta vie" effectuera des démonstrations de zumba et d’autres danses durant tout l’après-midi de samedi. À 17h, aura lieu la répétition du grand flashmob final qui, dimanche à 13h45, juste avant la cérémonie de clôture, rassemblera du monde devant le podium principal.

En fin d’après-midi, samedi toujours, la Compagnie du Ballet du Hainaut montrera son spectacle symbolique (Re)Naissance. Les talents de la Jeff Academy (Jeff Danès est le parrain du Relais) se relaieront sur scène. La cérémonie des bougies et la retraite aux flambeaux, entre 22 et 23h, organisées dans la pénombre, seront deux grands temps forts du week-end.

Jeff Danès sera aussi sur scène pour clôturer la journée de samedi, avec un groupe de funk du Nord de la France dont il fait partie depuis récemment.

Comme en 2019 et les années précédentes, le site du Relais sera animé en permanence: sur le podium central, dans le village des enfants, du côté des stands des équipes, lors de diverses animations sportives, le long de la piste, etc. Impossible d’épingler toutes les activités, entre taureau mécanique, séance de méditation et éveil corporel (dimanche au réveil), petit tour en poney, etc.

Une grande grue sera placée sur le site, grâce à laquelle les amateurs de sensations fortes pourront s’essayer à une tyrolienne (10€) qui leur permettra du même coup de prendre de la hauteur et d’apprécier le paysage.

En cette veille de Relais, cinquante équipes sont inscrites.

Des navettes de bus sont prévues en continu entre Saint-Luc et Tournai (en face de Color Copy Print samedi, sur le parking du Carrefour dimanche).