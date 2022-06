"Je vendais des stups dans un parc de Tournai et trois individus m’ont sauté dessus, dira le prévenu. Ils m’ont craqué le doigt. J’avais plein de sang. Je me suis défendu. J’ai poursuivi mes agresseurs et j’en ai attrapé un".

Le président lui demande pourquoi il a placé un de ses agresseurs dans le coffre de son véhicule? "J’avais peur de recevoir un coup de couteau. Mais je l’ai tout de suite relâché".

Le ministère public a rappelé le déroulement des faits qui ont eu pour théâtre, au départ, le jardin de la Reine.

"Le prévenu a croisé trois personnes. Lui était là pour vendre des stupéfiants et les trois individus ont voulu le voler pour, semble-t-il, une histoire de dettes. Ils étaient munis d’une machette et d’un taser. Le prévenu a reçu des coups de poing et a eu le doigt sectionné par la machette. Il a reçu un coup de taser. Ensuite, les trois hommes ont pris la fuite."

Un agresseur ou un simple curieux?

Rejoignant la voiture d’un ami, le prévenu a donc entamé une poursuite dans les rues de Tournai. "Il s’agissait pour son ami et lui de poursuivre les trois hommes afin de récupérer les stupéfiants. Une chasse à l’homme s’est déroulée dans le centre-ville. Ils vont percuter plusieurs véhicules et ont fini par retrouver un des individus, avant de l’enfermer dans un coffre. Le prévenu sera interpellé en France un peu plus tard" , a précisé le ministère public.

Lino dit qu’on a voulu lui tirer dessus au cours de la soirée. Le ministère public a indiqué que le prévenu pensait qu’il avait retrouvé un de ses agresseurs mais que l’individu qui a été placé dans le coffre n’avait rien à voir avec la scène précédente…

"Il s’agit d’un homme qui avait entendu des coups de feu et qui courait vers le commissariat. Il était étranger aux faits d’agression dans le parc. Je pense que la peine de 4 ans se justifie."

Le prévenu n’est pas d’accord. Pour lui, l’individu qu’il a rattrapé est bien un des agresseurs du parc. Difficile d’y voir clair.

Lino se défendait seul. Il n’a rien sollicité de particulier.

Le jugement sera prononcé le 30 juin.