Tribunal de Tournai : auto contre moto avec bagarre à la clé

"J’étais sous le choc. Il a pris une sortie quelques mètres plus loin. Je l’ai suivi jusqu’à ce qu’il soit arrêté par un embouteillage. Je l’ai interpellé. Pour moi, il s’est servi de sa voiture comme d’une arme" , indique le motard. Face à " l’attitude hautaine du conducteur et son absence de considération" , Albert perd le contrôle: coups et blessures avec comme circonstance aggravante une incapacité de moins de quatre mois sont retenus dans son chef. "Mon client a été entendu à deux reprises par la police qu’il avait lui-même appelée le jour des faits. Il a émis ses regrets quant à ses gestes" , déclare l’avocat du motard. Celui-ci sollicite la suspension du prononcé "étant donné que le prévenu n’a jamais eu d’antécédents. C’est qu’un fait isolé" .

La substitut du procureur du roi réclame une peine de dix mois à son encontre.

«Un fou de moto qui a eu un accident!»

Les préventions retenues à charge de Patrick sont: coups simples, délit de fuite et non-respect de circulation sur la bande d’autoroute. "Il a toujours nié les faits. Dans son audition, il a parlé d’un accident avant l’altercation. Aujourd’hui, il n’en fait pas mention. Les dégâts constatés sur le véhicule corroborent les propos du chauffeur de la moto ", souligne le ministère public. La magistrate requiert quatre mois de prison ainsi qu’une déchéance du droit de conduire d’une durée d’un mois.

La défense de Patrick se questionne sur l’intérêt qu’aurait son client de ne pas reconnaître ce qu’on lui reproche: "Je suis un ancien commissaire. Ce n’est pas dans mon ADN de mettre quelqu’un en danger. Je n’ai pas pris la fuite; mon auto est valablement assurée. Le motard m’a saisi le bras gauche, mais il ne savait pas qu’il est totalement paralysé" explique le prévenu.

Son avocat précise: "Dans leur procès-verbal, les verbalisants mentionnent qu’ils lui ont fait passer un test d’alcoolémie (négatif) parce qu’il leur semblait ivre. Monsieur était juste sous le choc après les coups. Il n’avait plus sa lucidité. Il n’a pas osé le dire devant votre tribunal, mais savez-vous pourquoi son membre est paralysé? C’est un fou de moto qui a eu un accident! Alors, il a évidemment du respect pour les autres deux-roues" .

Un doute raisonnable

L’avocat est revenu longuement sur les éléments techniques comme les mesures relevées par les policiers. "L’attache du repose-pieds aurait dû être aussi arrachée, or les photos démontrent qu’elle est toujours là. Un expert en automobile aurait dû effectuer les calculs. Le dossier répressif est incomplet et nous sommes confrontés à un doute raisonnable. Je demande l’acquittement pour les faits reprochés" .

La substitut du procureur du roi a réagi à la fin de la plaidoirie: "Le cours de moto est bien plaisant, mais nous n’avons toujours pas de justification au sujet de cette griffe. Pourquoi le motard poursuivrait quelqu’un qui n’est pas l’auteur de l’accident? J’estime que cet élément est à charge". Le jugement sera rendu le 5 septembre.