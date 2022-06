Les stagiaires du Cerat ont évolué

Chaque année, une soixantaine de stagiaires sont formés à diverses disciplines, notamment aux métiers manuels. Afin de bénéficier d’un accompagnement, ceux-ci doivent être âgés de minimum 18 ans, demandeurs d’emploi et reconnus par l’AViQ ou sous statut à l’Inami. Une équipe de formateurs expérimentés, d’agents de guidance, d’orientation, d’insertion, de coaching ou encore un personnel administratif sont chargés de les encadrer.

Un colloque à double diagnostic

"Le public évolue d’année en année. Il y a ce handicap mental qu’on connaissait déjà avec une limite intellectuelle et des difficultés cognitives. À cela se combinent maintenant des troubles comportementaux" , indique la directrice, psychologue clinicienne de formation. Les professionnels peuvent être confrontés à des crises "caractérielles", des stagiaires en conflit avec l’autorité, des vécus hallucinatoires, des émotions incontrôlables, des retraits autistiques… "Comment comprendre ces troubles du comportement? Les formateurs n’y sont pas préparés. Quand on n’est pas psychologue, on ne voit pas les causes de tout ça. Il faut pouvoir se détacher" , souligne Jean-Paul Leclercq, psychologue clinicien et ex-directeur de centre de réadaptation ambulatoire "PSY". Ces constats ont mené à l’organisation d’un colloque le lundi 27 juin sur le thème du "double diagnostic". Jean-Paul Leclercq donnera une conférence sur "le sens et la complexité du diagnostic à la lumière de la longue histoire d’un oiseau tombé du nid" .

"Je prendrai l’exemple d’un cas concret, avec le suivi d’un jeune que j’ai rencontré" , confie le psychologue. Maurice Berger, pédopsychiatre et ancien chef de service au CHU de Saint-Étienne, parlera "des troubles spécifiques de la personnalité dus aux négligences et aux maltraitances. Conséquences de la prise en charge."

Quatre ateliers sont également organisés: la gestion des médications, la demande, le secret professionnel partagé et la gestion de la violence.

Les débats semblent concerner davantage les secteurs du handicap et de la santé mentale, de l’enseignement, de l’aide à la jeunesse, mais le colloque est ouvert à tous sous inscription préalable.

www//my.weezevent.com/double-diagnostic. Formules payantes au choix. 0473/41.97.71