Des bénévoles se relaient afin de venir en aide simultanément à une vingtaine d’usagers. "C’est un centre où les migrants peuvent accéder à l’information notamment sur l’asile en Belgique ainsi qu’à la santé, obtenir un accompagnement social, des vêtements, des conseils juridiques…" , précise Zoé Masquelier, coordinatrice.

Pour répondre aux questions

Pour les habitants du quartier, devoir cohabiter avec une population "qui semble venue d’ailleurs" n’est pas toujours évident. À l’initiative du CIEP Wapi, le Centre d’information et d’éducation populaire en Wallonie picarde et membre de la PIT, un projet de fête entre voisins est né afin de déconstruire les préjugés et de favoriser le vivre-ensemble.

"Après un an, il était peut-être temps de faire connaître au voisinage les raisons d’être du ré-PIT et, par la même occasion, répondre aux questions de certains. Depuis le mois de mars, on s’est appuyé sur le comité de quartier pour organiser des réunions. Le restaurant social, l’Assiette pour tous, et le centre de Cerfontaine se sont joints aux discussions. Comment faire pour lutter contre tous les préjugés? Ça touche au racisme, à la peur de l’autre. On pensait au départ recueillir les ressentis des riverains en faisant du porte-à-porte. Mais c’était délicat. Une fête des voisins était plus appropriée" , indique Maxime Dogot, animateur au CIEP Wapi.

«S’il y a bien une chose qui rassemble, c’est la nourriture»

Comme une auberge espagnole, chaque participant pouvait amener ses gourmandises. "Peu importe l’origine et la classe sociale, s’il y a bien une chose qui rassemble, c’est la nourriture" , confie Zoé Masquelier. Un voisin a également eu l’idée de fabriquer un mur d’expression. "C’est une œuvre d’art collective et évolutive. Elle restera accessible durant un mois."