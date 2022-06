75 ans de fancy-fair au quartier St-Martin à Tournai

En trois quarts de siècle, ce "Chez Nous en fête" a suivi les tendances de la société " tout en gardant la quintessence de ses objectifs: rassembler pour mieux se connaître, mieux s’entraider dans un quotidien de plus en plus complexe que les œuvres paroissiales tentent de soutenir ", insiste Adriano Luzzi, le président.

La fancy-fair mise sur l’accueil " avec, en plus, l’espoir de faire quelques bénéfices à reporter vers les aides que, de tout temps, nous apportons dans le quartier tant aux jeunes qu’aux aînés, à tous ceux qui sont dans le besoin, et ils sont de plus en plus nombreux ".

Chiner et chanter

C’est en une seule journée que sera célébré ce 75e anniversaire. Le "Jogging du floc et du souvenir" en sera le prologue le vendredi 1er juillet, 19h, à la rue Doublet. La remise des prix aura lieu au "Chez Nous".

Toutes les activités sont regroupées le dimanche 3 juillet. Et on innove avec une grande brocante ouverte dès 7h et la rue Général Piron, fermée à la circulation entre les rues des Sports et du Vieux Chemin d’Ere.

Les riverains sont invités gratuitement à vider leur grenier; les places libres sont accessibles aux amateurs pour 2 euros (infos au 0497 363576). L’animation musicale est assurée, comme toujours, par Jona-Music, un enfant du quartier.

Un château gonflable, de la petite restauration, un bar et dès 15h le chanteur tournaisien Isma. L qui prépare son troisième album, avec ses chansons françaises.

Le barbecue se tient le soir (infos aux 089227659 et 228494).