Une partie de la toiture du couvent des Clarisses (Tournai) s’est effondrée: la rue des Récollets fermée (photos)

"Cet effondrement s’est fait en grande partie vers l’intérieur du bâtiment mais quelques tuiles sont tout de même tombées sur la voie publique, signale le bourgmestre Paul-Olivier Delannois. Suite à cela, en concertation avec les services de police et les pompiers, il a été décidé de fermer la partie de la rue touchée."

L’architecte communal s’est rendu sur place ce mardi et a rédigé un rapport constatant que la situation pourrait s’aggraver en cas de vent…

Le bourgmestre de Tournai a dès lors pris un arrêté de police afin d’imposer au propriétaire une dépose complète des tuiles sans délai, et cela pour supprimer du poids sur la charpente et le risque d’envol de tuiles. "Des investigations plus poussées devront être faites sur le mur de façade afin de déterminer si la voirie peut ou non rouvrir" , ajoute Paul-Olivier Delannois.