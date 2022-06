Tournai : Alexandra Kabalan dirigera le choeur d'hommes Tornacum

"Les choses se sont faites très simplement et c’est ainsi qu’Alexandra va prendre le relais de Serge, explique le président Jean-François Languy. La transition se fera dès la messe du pain à Mont Saint-Aubert le dimanche 10 juillet à 11h, où Alexandra et Serge dirigeront alternativement."

Voici quelques jours a eu lieu la première répétition conduite par Alexandra Kabalan dans le local attitré de Tornacum à Kain-Tombe. Avec de nouvelles routines à mettre en place, comme lors de l’échauffement des voix par exemple. Des exercices pas toujours simples auxquels les chanteurs se sont prêtés très volontiers.

D’origine libanaise, Alexandra (bientôt 42 ans) a vécu à Silly et Ath avant d’emménager à Maubray. Elle a commencé par le piano (académie d’Enghien) avant de passer à l’orgue aux Conservatoires de Mons et de Bruxelles. Elle est également diplômée en philosophie (ULB). Son mémoire portait sur la philosophie de la musique: on ne se refait pas.

Elle confirme: "mon vœu caché était de diriger un chœur d’hommes polyphonique. Or ils sont rares. Je suis donc ravie que cette collaboration avec Tornacum ait pu se concrétiser. […] Le hasard fait que j’arrive au moment où Tornacum prépare une messe, avec donc quelques chants sacrés à Marie, ce qui est, comme vous pouvez le deviner, un de mes domaines de prédilection, étant organiste à la basilique de Bon-Secours."

Nul doute que le répertoire déjà vaste de Tornacum est appelé à s’étoffer sous sa conduite. Alexandra Kabalan devrait aussi animer un nouvel atelier choral mixte au sein de la maison culturelle d’Antoing à partir d’octobre.