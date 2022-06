Il n’a manqué que 200 voix à Michel Philippo, Tournaisien des Hautes-Alpes, pour devenir député en France

Michel Philippo peut se consoler de voir la NUPES effectuer une entrée en force à l’Assemblée nationale, avec 142 sièges (32,64% des suffrages), et de faire perdre au groupe d’Emmanuel Macron sa majorité absolue. Même si un bémol est apparu ce lundi après-midi: tous les députés élus sous l’étiquette de l’alliance à gauche ne constitueront sans doute pas un seul et même groupe parlementaire.

Le siège de député n’était pas une fin en soi pour le Tournaisien d’origine naturalisé français, arrivé récemment en politique au sein de la France Insoumise sur la base des questions climatiques d’abord, mais aussi sociales et démocratiques. Sa candidature était une suite logique après des années passées à promouvoir, avec son épouse, des modes de construction plus respectueux de l’environnement, à former des professionnels, à développer des projets citoyens, quinze ans après avoir quitté leur maison de Gaurain-Ramecroix à cause des rejets de la CCB.

Le combat n’est pas terminé, a déclaré Michel Philippo dimanche soir sur la chaîne de télévision BFM Alpes, après avoir eu connaissance du résultat. "Il y a une crise climatique, sociale et démocratique qui est là, et elle doit peut-être encore s’amplifier pour que les gens comprennent qu’il y a une urgence.J’arrivais avec un programme pour décarboner de 65% le secteur du bâtiment et des travaux publics; tout le monde n’a pas encore vu l’urgence climatiqueassez fortement. Ce sera prochainement" .