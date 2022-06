Un exercice d’évacuation grandeur nature sur le chantier du CHwapi à Tournai (photos et vidéo)

Pas de panique, il s’agissait simplement d’un exercice d’évacuation souhaité et programmé depuis le mois de décembre par les quatre entreprises responsables du chantier (Tradeco, CIT Blaton, Dherte et BAMGalère). en collaboration avec les pompiers de la zone de secours." Le premier exercice concerne une évacuation sur civière non urgente, gérée par le service GRIMP (Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux) ", explique le capitaine des pompiers Johan Fastrez.

©EdA

L’alerte a été donnée peu avant 8h30 et le (faux) blessé évacué une heure plus tard, après une manœuvre pointilleuse et maîtrisé par les secours spécialisés dans ce type d’intervention." Il y a un dénivelé de huit mètres entre l’endroit du supposé accident et la chaussée où se trouvent les véhicules de secours ", détaille Max Tassart, conducteur de travaux sur le chantier du CHWapi.

©EdA

Deux autres exercices périlleux étaient programmés." Une fois le premier blessé dans l’ambulance, on passe à une urgence vitale avec un mannequin à évacuer par l’une des grues présentes sur le chantier. Le troisième exercice est censé simuler le malaise d’un grutier dans sa cabine ", reprend Johan Fastrez.

©EdA

Forcément, ces manœuvres ravivent quelques souvenirs douloureux. Fin-février, une grue s’effondrait sur le nouveau bâtiment du CHwapi, causant une importante confusion mais un bilan humain pas aussi catastrophique que prévu, en rapport à la violence de la scène. Le 14 juin, c’est le corps d’une dame qui était retrouvé sur le chantier. " Des faits indépendants de notre volonté mais qui nous rappellent de prendre la sécurité de ces travaux très à cœur. ", rapporte Max Tassart.

Les moyens déployés pour mener ces interventions et la durée de l’exercice (8h30-14h) en témoignent.

Plus d’informations à suivre.