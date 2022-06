Les humoristes belges invitent à visiter la cité des Cinq Clochers (vidéo)

Sous l’impulsion de Bruno Coppens

Souhaitant quelque peu booster l’attractivité de sa ville et attirer davantage les touristes, l’humoriste a frappé à la porte du bourgmestre pour lui proposer un concept original imaginé notamment par Vincent Taloche et d’autres humoristes belges. "Sous l’égide de la Fédération Belge des Professionnels de l’Humour (F.B.P.H.), la Ville de Bruxelles a lancé, il y a quelque mois, une campagne intitulée “Elle est pas belle la ville?” , rappelle Vincent Taloche, président-fondateur de la F.B.P.H. Plusieurs capsules mettant en scène des humoristes avaient été réalisées pour faire la promotion des monuments ou lieux emblématiques de la capitale.Le concept a eu un beau succès, et donc nous trouvions intéressant de le proposer à d’autres villes… Bruno (NDLR: Coppens), également membre de la FBPH, en a parlé à son bourgmestre, et nous voilà désormais à Tournai!"

L’humour, une évidence pour Paul-Olivier Delannois. "Comme le disait Wolinsky, relève le bourgmestre de Tournai. L’humour de proximité, c’est celui qui rapproche les gens; il est le plus court chemin entre deux personnes."

Pour le projet tournaisien, Vincent Taloche a réuni cinq artistes de la région (un peu plus largement que le Tournaisis…): Bruno Coppens, Fabian Le Castel, Freddy Tougaux, Xavier Sourdeau et le duo Okidok. "Nous avons sélectionné cinq lieux incontournables et immanquables à découvrir dans la ville de Tournai, ajoute Paul-Olivier Delannois. On retrouve ainsi la cathédrale Notre-Dame, le beffroi, le MUFIM, le musée d’Histoire militaire et les quais le long de l’Escaut…"

En plus d’offrir de belles vues, les vidéos mêlent aussi bien histoire et humour. "Même les Tournaisiens pourraient apprendre des choses, et avoir envie de (re)découvrir leur ville grâce à ces capsules vidéo" , souligne Bruno Coppens. Et vu les nombreuses richesses touristiques de la ville de Tournai, d’autres capsules pourraient être envisagées.

Les cinq vidéos déjà réalisées seront quant à elles publiées, les unes après les autres, chaque lundi midi sur les réseaux sociaux de la Ville de Tournai. La première d’entre elles mettant en scène Bruno Coppens comme guide à la découverte de la cathédrale Notre-Dame, monument UNESCO emblématique de la cité des Cinq Clochers, a été diffusée ce 20 juin.