Le retour d'un folklore que la météo n'a pas gâché à Thimougies

«Heureux de voir que les gens reviennent»

Plus près du clocher se tenait la 37efoire artisanale, en préambule d’un jogging ACRHOmarqué par des températures extrêmes. Des retrouvailles sous un soleil de plomb donc, mais qui n’ont pas freiné les plus fidèles." On est très heureux de pouvoir proposer un événement cette année, très heureux de voir que les gens reviennent aussi ", avoue Olivier, le Président du comité." Par rapport à la précédente édition, le moulin fonctionne à nouveau donc c’est une belle plus-value pour le village.Ça attirera du monde ", conjointement avec quelques degrés de moins au compteur dimanche et un agenda marqué par la deuxième journée de la foire artisanale, un spectacle pour enfants et le cortège des géants, dont le nouveau géant du village de Thimougies: une autre fierté locale mise en avant lors de ces festivités. Parmi les exposants de la foire artisanale, Guillaume Boite, venu en voisin (de Maulde) pour présenter ses œuvres. Sous le pseudonyme de Misterbox, il réalise des affiches et posters des villages du Tournaisis, dont Thimougies évidemment, mais aussi Maulde, Barry, Béclers et depuis peu le Pont des Trous de Tournai, dans sa version bientôt terminée." C’est typiquement local comme démarche. J’avais envie d’une affiche originale sur mon village. Pas une peinture, pas une photographie mais quelque chose d’original, entre les deux. Elles sont limitées à 50 exemplaires et sont déclinées en cartes postales pour les amoureux de leur village ", conclut l’intéressé.