Dès le 6 août

Ce lien avec l’événement de fin d’été vient à point pour annoncer que, dès le 6 août, la caravane itinérante de la Maison de la culture ira d’un quartier urbain à un village de l’entité. Avec le matériel nécessaire à la construction de nichoirs: quel autre symbole aurait cette force d’évocation d’un lieu où naître, où vivre, où revenir? Du quartier Saint-Jean à un jardin d' Esplechin, d’un îlot de verdure à une habitation familiale, différents sites abriteront les gestes de menuisiers de tous les âges: à eux de réaliser un abri pour les oiseaux, en deux heures, avec l’aide de quelques chevronnés (les 6, 17, 19, 24 et 28 août). Pour d’autres, amateurs de jardins partagés, une randonnée à vélo est prévue le dimanche 7 août (10h et 11h30) au départ de la Maison de la culture, avenue des Frères Rimbaut. Et pour celles et ceux qui souhaitent habiter la langue picarde, toujours cultivée chez nous, des balades contées sont organisées à Havinnes (le 10 août à 17h), à Mourcourt (le 13 août à 17h) et dans les quartiers Sainte-Marguerite et Saint-Georges (le 27 août à 17h), en collaboration avec les participants de l’atelier Culture et Langue régionales de la Maison de la culture. Éric Wattiez (conteur picard et musicien) et Anne Van Eylen (animatrice) seront également du voyage.

Ces balades et ateliers, à la rencontre de ressources concrètes, familières, s’adressent à tous, adultes et enfants accompagnés. Gratuits (sur inscription), ils sont les fruits d’une collaboration de la Maison de la culture de Tournai avec le Parc naturel des Plaines de l’Escaut et les comités de quartiers et de villages.

Réservations auprès de Stéphanie Calonne (0478 338185) stephanie_calonne@maisonculturetournai.com