Dès le 1er  juillet, il faudra montrer patte blanche pour adopter un animal

Les communes encore dans le flou

Dès le 1er juillet prochain, il faudra montrer patte blanche pour acquérir un chat, un chien, un lapin, un hamster, un canari, une poule, un NAC et même un poisson rouge! Ce permis de détention pourra être obtenu auprès de l’administration communale, à l’instar d’une composition de ménage, d’un certificat de bonnes vies et mœurs ou d’un extrait du casier judiciaire. Alors qu’il ne reste qu‘une dizaine de jours avant la mise en application de la circulaire, les communes sont encore un peu dans le flou, en attente des directives du Service Public de Wallonie. Elles seront pourtant les premières concernées lorsque l’on sait le nombre d’animaux qui sont achetés ou adoptés sur une année; et par conséquent le nombre de permis qu’elles seront amenées à délivrer!

"Il n’est pas facile d’obtenir les informations auprès du Service Public de Wallonie, relève Sylvie Liétar, échevine de Tournai en charge du Bien-être Animal. On vient tout juste, et enfin, de recevoir la circulaire en question mais elle n’est pas très précise sur la manière de procéder pour délivrer cet extrait du fichier central en vue de l’acquisition, l’adoption ou l’achat d’un animal. Sur le fond, l’idée de ce permis est intéressante pour éviter les risques de maltraitance animale, mais pour la forme, ce n’est pas forcément facile à mettre en application et l’efficacité peut se révéler assez relative si, par exemple, le permis est sollicité par une personne qui vit avec quelqu’un qui est sous le coup d’une interdiction de détention d’un animal ou d’un retrait de permis de détention…"

Pour une vingtaine de citoyens wallons

C’est le Code Wallon du Bien-être Animal qui permet à un juge ou à un fonctionnaire sanctionnateur de condamner un contrevenant à ne pas détenir définitivement, ou pendant une période déterminée, d’animaux d’une ou plusieurs espèces ou à en limiter le nombre. Seul cet aspect, sans les autres condamnations en matière de négligence ou maltraitance animale, sera repris dans l’extrait du Fichier Central Délinquance Environnementale. Il s’agit d’une sanction peu fréquente… Cela ne concernerait qu’une vingtaine de citoyens en Wallonie. Même le tristement célèbre "éleveur d’Ogy", condamné à plusieurs reprises pour des infractions liées au bien-être animal, n’a jamais écopé de cette peine!

"Il faut déjà que les dossiers relatifs à de la maltraitance animale arrivent jusqu’au tribunal, souligne Sophie Locatelli, vice-présidente d’Animaux en Péril. Les personnes poursuivies pour de tels faits doivent également souvent répondre d’autres infractions, dont les sanctions prévues dans le code pénal sont plus importantes, et qui donc déterminent la peine de manière générale. Ainsi, l’interdiction de détenir et d’élever des animaux ne peut être prononcée par le juge… Par contre, depuis que les fonctionnaires sanctionnateurs peuvent également intervenir, ce type de sanction est un peu plus régulier et techniquement plus facile à infliger pour des faits graves."

Une belle avancée pour éviter les achats compulsifs

Pour le refuge d’animaux de Meslin-l’Evêque, cette mesure est une belle, et grande, avancée en matière de bien-être animal. "Cela va éviter les achats compulsifs et non-réfléchis, ajoute Sophie Locatelli. C’est fini de promener dans les allées d’un magasin et d’en ressortir avec un lapin ou une perruche… Idem dans les refuges où les gens craquent facilement pour un chien ou un chat sans penser à ce qu’ils vont en faire pendant les vacances. Le fait de devoir récupérer ce document (NDLR: avec une validité d’un mois) va inciter les personnes à réfléchir à deux fois avant de s’engager et à bien prendre conscience de tout ce que cela peut impliquer dans leur quotidien. Cela devrait aussi limiter les risques de récidive; souvent, on se retrouve face à des gens chez qui on saisit des animaux, qui ne comprennent pas ce qu’ils font de mal et qui finalement reprennent à nouveau des animaux…"

À la SPA de Mouscron, on voit aussi cette mesure d’un bon œil même si on est déjà attentif aux motivations et aux comportements des candidats adoptants. "Entre refuges, on s’échange des informations lorsqu’on est confronté à de mauvais adoptants, à des personnes qui ont abandonné des animaux ou qui sont connus pour des faits de maltraitance animale, explique la directrice Laura Willen. Avant toute adoption, nous organisons aussi trois visites pour permettre aux gens de bien prendre le temps de réfléchir avant de s’engager à s’occuper d’un animal. Le fait de devoir aller chercher ce document va encore davantage inciter à la réflexion…"

Les commerçants, éleveurs et refuges devront, à partir de ce 1er juillet, un registre dans lequel ils devront conserver une copie du permis de détention après toute cession d’un animal de compagnie intervenue au sein de leur établissement. Le SPWassure que des contrôles seront effectués. En cas de non-respect de cette réglementation, des sanctions sont prévues: un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et/ou une amende de 100 € à 100000 €.