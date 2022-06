D’autres passages pour piétons dans la RMC à Tournai? C’est à l’étude

Le bourgmestre, Paul-Olivier Delannois, a rappelé qu’il existe déjà trois passages pour piétons dans l’ensemble du quartier: deux qui mènent à l’école communale du Val d’Orcq, provenant du chemin de la Ramée et des immeubles à appartements de la RMC, et un troisième qui fait la liaison entre l’école Saint-Michel et la résidence Marcel Carbonnelle.

"Je ne suis opposé à rien en ce qui concerne la création d’un ou de plusieurs autres passages pour piétons. J’ai donc demandé à mes services d’analyser cette demande. Parce que la création d’un passage pour piétons doit faire l’objet d’une visite sur place de différents services" , indique M.Delannois.

Cette visite sur le terrain aura lieu le 11 juillet. "Concrètement, la police, le SPW et notre service mobilité se rendront sur les lieux pour analyser la situation. Suite à cette visite, nous recevrons un rapport de police et un avis rédigé par la tutelle. Suite à cet avis, et s’il est favorable, le dossier sera présenté au collège et au conseil communal pour approbation" .