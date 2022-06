Plus de 21000 € d’électricité non payée à ORES, pour sa culture de cannabis

Quelque 200 plants sont retrouvés dans l’habitation. Le prévenu reconnaît les faits. "J’avais d’importantes dettes, explique-t-il. C’était un moyen facile de me faire de l’argent et ainsi de m’en sortir." Son avocat ajoute que c’est un homme originaire du nord de la France qui lui a fourni le matériel pour la culture. "Il venait tous les deux ou trois mois pour récupérer la récolte et ensuite l’écouler en France" , précise-t-il.