Retrouver les repères, une identité, un lieu: l’élan fondateur nous revient comme un fidèle boomerang alors que tant et tant de personnes sont aujourd’hui forcées de quitter leur lieu de vie.

Voilage et habitat

Les responsables des (rencontres) Inattendues se sont penchés sur les questions qui concernent la maison, dans toutes ses dimensions physiques et sociologiques. En invitant des philosophes et musiciens partenaires de cette nouvelle aventure, mais aussi des écrivains, architectes, choristes, dessinateurs… En convoquant des associations, des étudiants, des professionnels passionnés par cette thématique à la fois intime et universelle. Pour Laurent de Sutter, commissaire de l’événement, il s’agit de "réfléchir sur toutes nos maisons, pour mieux interagir avec elles, qu’elles soient bâtiments, sociétés, mémoire collective ou politique d’aujourd’hui… Le philosophe a souvent traité la question d’habiter de manière très éthérée. On oublie le fait qu’au départ nous sommes des créatures nues, que nous avons besoin de vêtements, de prothèses, d’abris. Que se passe-t-il quand on habite une terre en voie de destruction parce que le fonctionnement économique du monde impose le tourment ultra-urgent de nos systèmes de protection?"

Des moments forts sont prévus dans les sites habituels (sauf la Halle aux Draps, en travaux) et quelques autres. C’est au bureau d’architecture Kraft (Bruxelles), que l’équipe organisatrice a confié la mission de scénographier les lieux. Fani Bihr et Hadrien De Riemaecker planchent sur un univers tendu de voiles, place de l’Évêché. "Un élément mouvant et transparent, un échafaudage portant de grands drapés, précise Fani, originaire de Tournai. Cette place occupée par un bar, une librairie, une scène, aura une identité bien à elle, qui sera rappelée dans les lieux de spectacles et de rencontres. Cadrer, encercler, toucher, protéger, traverser… L’échafaudage créera une grande pièce qui reprendra les proportions de la nef de la cathédrale."

La participation d’étudiants de la faculté d’architecture LOCI, autre challenge, aura un impact sur les regards et impressions du public. "Ils ont travaillé sur la représentation d’une maison dans laquelle ils n’entrent pas, confie Agnès Mory, leur professeur. Ils ont interviewé une vingtaine d’habitants, en ville, observant de l’extérieur la configuration singulière des lieux de vie. Ils ont imaginé, fantasmé les intérieurs, en vue d’un parcours balisé et d’ateliers ouverts."

Le programme des (rencontres) Inattendues, imprimé et en ligne, foisonne d’activités variées. On y croise des personnalités familières de l’événement et tant d’autres, du paysagiste Gilles Clément aux écrivaines Marielle Macé et Caroline Lamarche, du philosophe Peter Sloterdijk aux dessinateurs Kroll et Plantu…

www.lesinattendues.be