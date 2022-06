Le nouveau Spar de Gaurain va doubler sa surface de vente

" Dès le rachat du fonds de commerce en avril 2019, nous avions pour projet d’agrandir et de moderniser le magasin, qui fait la promotion d’une large gamme de produits, essentiellement frais. À l’origine, il était prévu d’étendre le site en fonctionnement mais nous n’avons pas pu trouver un terrain d’entente avec un riverain" , explique Frédéric Delplanque, qui dirige le Spar de Gaurain avec son épouse, Christelle Amez.

En repartant d’une page blanche, il sera plus aisé d’accroître la zone de chalandise, dont la superficie sera presque doublée. La surface de vente passera de 420 à 800 mètres carrésà la faveur de ce déménagement (NDLR: le futur magasin s’étendra au total sur 1200 mètres carrés).

L’entrée et la sortie du futur magasin se feront par la rue du Bois. ©- Com

Le développement du supermarché permettra de répondre à la nouvelle orientation prônée par Spar Colruyt Group, en offrant une plus large place aux rayons frais et ultrafrais (boucherie, crémerie, espaces traiteur et poissonnerie…).

«Étoffer notre réseau de producteurs locaux»

" Nous allons aussi étoffer notre assortiment de base, que ce soit en fruits, en légumes, en fromages ou en pommes de terre , nous dit le gérant indépendant, originaire de Mons. On travaille déjà pas mal en circuit court avec des brasseries locales et des fermes (Moulin de Caumont et Bruneau à Pipaix, du Vert Marais à Orcq, Pecquereau à Velaines, Fauvarque à Blandain, Louis Legrand à Templeuve et du Clocher à Obigies), qui nous fournissent en fruits, légumes, farines, œufs, magrets, confits de canards… Grâce à cette nouvelle implantation, on sera en mesure d’étendre ce réseau de producteurs de la région."

La date d’ouverture du nouveau Spar de Gaurain (franchisé du groupe Colruyt) a été fixée au 20 octobre. La structure commerciale existante sera probablement revendue.

La clientèle accédera au nouveau magasin et à son parking de 75 places par la rue du Bois. Frédéric Delplanque et son épouse, qui emploient une dizaine de personnes, prévoient de recruter vu le développement des activités.