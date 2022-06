Tournai: au départ du Carillon (Grand-Place), «Border», c’est l’art des limites… à dépasser

Pour sa seconde triennale sur le thème "Border", la jeune ASBL Intersections poursuit son ambition de croiser les publics de l’art contemporain et du patrimoine en proposant une expérience artistique et accessible dans des lieux méconnus ou à redécouvrir. Cette année, le parcours d’expositions investit les rues de Tournai, trois musées et un immeuble Art Déco de la Grand-Place dessiné par l’architecte tournaisien Henry Lacoste, auparavant occupé par le restaurant le Carillon. "Le bâtiment, exceptionnellement ouvert pour l’événement, nous a été prêté par l’agence immobilière AGIRA" , précise Jeanne Delmotte, chargée de production.

La migration et l’exil sur sept étages

Inauguré en 1939, le Carillon est l’un des seuls édifices à avoir survécu aux bombes incendiaires de la Seconde Guerre mondiale, grâce à sa toiture en béton et en acier. "L’endroit est le point de départ de cette triennale. C’est ici que le pass et les informations seront donnés" , indique Robin Legge, coordinateur. Réparties sur sept étages, les œuvres de quinze artistes abordent la question des politiques migratoires. "Cela a un retentissement particulier aujourd’hui. Le travail a été réfléchi avant que l’Ukraine ne soit en guerre" .

La première salle du Carillon est consacrée à la collection du Grand Large, Territoire de pensée. ©ÉdA

Jeanne Delmotte explique: "Dans la première salle sont rassemblés drapeaux et lithographies du Grand Large, Territoire de la Pensée. C’est un projet créé dans le cadre de Mons, capitale européenne de la culture en 2015" . À l’initiative de cette collection avec Daniel Dutrieux, Bruno Robbe souligne le dialogue étroit entre la lithographie sur papier, fixe et immuable, avec le drapeau qui prend la vie au gré du vent. Il ajoute: "Les artistes tournaisiens Priscilla Beccari et Emmanuel Bayon ont répondu à notre invitation" .

Une relecture du patrimoine

Le musée de Folklore et des Imaginaires, ceux de la Tapisserie et des Beaux-Arts, partenaires de l’événement, déclinent le terme Border sous un angle différent.

Au MuFIm, le mot est prononcé en français. "Comme on borde un enfant. On trace un bord. Il y a une notion de protection et de soin" . Au TAMAT, la vision est liée aux mythes historiques. "Nous mettons également en avant une acquisition récente, un tapis daté de 1810. L’opportunité était donnée de relier cette pièce du passé à la triennale" , confie Béatrice Pennant, conservatrice du musée. Aux Beaux-Arts, l’exposition de Raffaela Crispino, commencée il y a quelques mois, poursuit l’exploration des frontières européennes. "L’artiste a travaillé sur une toile de Louis Gallais qui a traversé l’Europe au XIXe siècle" .

Les drapeaux Road of Change sont exposés au Carillon et dans le piétonnier.C’est un projet en collaboration avec le S.M.A.K, le musée d’art contemporain de Gand.En 2019, quinze jeunes flamands sont partis à la rencontre de réfugiés. «Ensemble, ils ont réalisé des drapeaux en travaillant notamment sur des valeurs représentées par trois couleurs et une forme», précise Robin Legge. ©ÉdA

Le centre-ville et les berges de l’Escaut ont aussi été investis par une septantaine de drapeaux. Un programme d’activités accompagne cette expérience avec des visites, concerts, conférences et balades.

Réservation: www.triennaleintersections.be – info@triennaleintersections.be