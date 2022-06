Art’s Thimougies: enfin l’heure des retrouvailles, ce prochain week-end

" On ressent un énorme enthousiasme, aussi bien parmi les bénévoles que chez les citoyens. L’attente, très longue depuis notre dernière édition en 2019, a renforcé l’envie du public de regoûter aux joies de notre ducasse et de son folklore ", assure Laure Vandeghinste, secrétaire adjointe de l’ASBL Moulin à Vent, qui chapeaute les festivités. L’affiche d’Art’s Thimougies, extrêmement riche et diversifiée (à retrouver en intégralité sur le site www.thimougies.eu ) ravira petits et grands.

" On a mis l’accent cette année sur les spectacles, les concerts (Open Brass samedi soir, Juke Pop et Notx dimanche à partir de 16h30) et les animations déambulatoires , précise LaureVandeghinste. On retrouvera notamment Monsieur Patoche avec son orgue de barbarie samedi à 15h et en compagnie de sa marionnette, dimanche vers 13h. On n’a pas oublié les enfants (stand spécial, château gonflable…) qui pourront assister à un show de magie, Harry Speed, prévu dimanche à 14h30. "

Le moulin en activité

Toujours très prisée, la foire artisanale dans les rues du village comptera une cinquantaine de producteurs (fromages, saucissons, spiritueux, glaces…) et artisans (travail du bois, du verre, du fer). Le marché sera accessible ces samedi à partir de 14h et dimanche dès 10h.

Il y aura aussi quelques nouveautés comme le passage du petit train qui effectuera une boucle autour du centre de Thimougies, en passant par les différents parkings et le moulin récemment reconstruit.

Un nouveau géant fera son apparition

Pour l’occasion, l’édifice sera en activité et ouvert aux visites tout le week-end, sur réservation via la page Facebook Fondation du moulin de Thimougies. Cinq parcours pédestres de 1, 5, 9, 10 et 12 km seront aussi proposés le dimanche à partir de 8h.

Le temps fort de la journée dominicale, ce sera assurément le cortège programmé à 16h qui associera 7 géants de la région au "petit" nouveau de Thimougies.

" Nous avons décidé de transformer notre ancien géant. L’ensemble de son visage a été refait, dans l’optique qu’il représente tous les meuniers ", ponctue la secrétaire de l’ASBL Moulin à Vent.