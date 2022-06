Les portraits de Robin accrochent le regard, rue de l’Enclos Saint-Martin à Tournai

Pour son travail de jury de dernière année, il a choisi de donner de la visibilité à Emmerick, dessinateur, et Stéphane, poète, qui tous deux vivent leur art dans la discrétion et n’ont jamais eu l’occasion d’être exposés ou édités. Quelques lettresont été collées entre les portraits de manière à former une phrase poétique ("Je suis un poète des temps modernes; j’écris des pages de bitume avec des vers de terre") , œuvre de Stéphane. "L’un réalise des dessins sur des pots de fleurs, l’autre écrit des mots sur des cartons de pizzas, etc. Quand on veut vraiment s’exprimer, on peut le fairesans grands moyens" , nous dit l’étudiant de 25 ans originaire de Roncq, dans la région de Tourcoing (F).

Trois bandes de papier imprimé assemblées sur place. ©EdA

Une démarche à prolonger

Les pages du carnet de Robin sont remplies de dessins, tous réalisés à l’aide de bics. "J’aime bien le bic, on peut toujours en trouver, ce n’est pas cher" . Les deux portraits ont été directement tirés de son carnet, scannés et imprimés sur de grandes bandes de papier assemblées sur le mur à l’aide de colle à tapisser. "Le papier est de bonne qualité, les portraits resteront un certain temps. Les lettres, réalisées à l’aide d’une simple photocopieuse, résisteront moins à la pluie mais je pense que ce sera intéressant de voir partir les lettres, l’une après l’autre" .

Depuis qu’il a présenté son travail à son jury, Robin constate avec une certaine émotion que les passants s’arrêtent pour regarder les portraits, et prennent des photos à l’aide de leur smartphone. Il n’a pas choisi "son" mur par hasard: c’est celui de l’auberge de jeunesse qu’il a côtoyée il y a quelques mois lors d’un échange avec des étudiants venus de l’île de la Réunion. "J’aime bien l’ambiance de cette ruelle. J’aimerais poursuivre mon projet de collage, ailleurs. Peut-être dans les cadres formés dans les murs d’habitations, qui correspondent à d’anciennes fenêtres" .

Prendre le temps de la rencontre

Affichés depuis une quinzaine de jours, les portraits représentent deux personnes rencontrées par le biais de la Zomia, un local situé dans le piétonnier tournaisien, géré par plusieurs collectifs qui pônent la solidarité et la mutualisation des moyens.

Mine de rien, pas mal de monde passe par la ruelle. ©EdA

"Je suis arrivé là via mon colocataire, militant à la JOC (Jeunes organisés & combatifs). Et puis j’ai donné des coups de main lors de la distribution de soupe avec la Brigade de Solidarité Populaire. C’est dans ce contexte que j’ai rencontré et appris à connaître Emmerick et Stéphane. On a pas mal discuté, on a beaucoup ri, avant que je ne leur propose de les prendre en photo et de faire leur portrait.

Des artistes aiment dessiner des paysages, des natures mortes, etc. Moi ce que j’apprécie avant tout c’est l’humain, et les portraits".