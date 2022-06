Le prévenu au tribunal de Tournai "a un problème avec la gestion de la violence"

Avec six préventions à son passif, l’homme actuellement détenu pour autre cause (tentative de meurtre) a été condamné par défaut à une peine de 18 mois ferme. Il a souhaité faire opposition au jugement du 31 mai 2021. Dans son chef, sont retenus: soustraction avec violence d’une carte bancaire et retrait d’une somme d’argent avec la circonstance que la victime était son ex-compagne, enceinte; coups et blessures; harcèlement et menaces par écrit.