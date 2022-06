Selon les premiers éléments recueillis sur place, un homme a assené plusieurs coups de couteau à une femme. Les faits se sont produits dans le tunnel sous voies.

La victime a été touchée au niveau du visage et de la carotide. Son état de santé est préoccupant; elle serait entre la vie et la mort. Les services de secours sont encore sur place.

Des passants et le personnel de sécurité de la gare ont pu désarmer et maîtriser l’individu. On ignore les motivations de cet acte; il a été interpellé par la police.

Les témoins sont particulièrement choqués.

La police a installé un large périmètre de sécurité. Seule la voie 1 de la gare reste accessible, occasionnant des retards et des suppressions de train… mettant bien des navetteurs, et notamment des étudiants en examen, dans l’embarras.