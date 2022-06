Des illustrations de choix militaires

Bien avant 1940, l’Allemagne a fait de la recherche sur les fusées un ses principaux moyens de vaincre. Après les essais de V1, la sortie des V2 est plus sérieuse. Cette nouvelle arme de guerre contenait une tonne d’explosifs et s’avérait assez simple à construire et à lancer (700 sur Anvers)! Elle présentait cependant un défaut majeur: son imprécision. La tuyère exposée à Tournai est le vestige d’un tir venu de Haute-Silésie, qui finit à Wasmes dans la prairie de M. Hocq et dont le petit-fils fit cadeau.

À côté, on trouve un canon Bofors 40 mm de l’armée belge, récupéré par les Allemands pour accentuer sa mobilité sur véhicule. Faute de temps, le Bofors traîna à Ruquoy où l’armée prévoyait de le mettre à la mitraille. René Pitot, le conservateur de l’époque, en fit profiter le Musée d’histoire militaire.

Autre canon, un Flak antiaérien allemand fut abandonné par l’occupant à la drève de Maire. Un quidam s’empara de ses roues puis sans autres dégâts, il prit place à la tour Henri VIII.

L’histoire se lit encore avec ces "bombes" du moyen âge, de divers calibres tirées par un obusier, des bombes modernes, allemandes et américaines, qui illustrent le choix des Alliés de choisir le bombardement. plutôt que la fusée.

Aujourd’hui, le musée modifie ses salles afin de mettre plus en lumière ces événements douloureux de ces deux guerres.

