De 13 heures à minuit trente, douze dj’s vont se succéder aux platines, avec Frank Biazzi en tête de gondole. Jérôme et Sébastien se produiront également sous leur nom de scène, "Les Portes Mélodiques", un concept et un nom dont ils ont aussi affublé leur ASBL, Les Portes Mélodiques Event.

"Tout simplement parce qu’il y a les sonorités mais aussi une mélodie qui les accompagne, souligne Sébastien. Des festivals de musique électronique, il n’y en a pas des tonnes. C’est la raison pour laquelle nous avons voulu proposer cet événement qui s’inscrit dans le cadre des Fêtes de la musique.

Le concept fonctionne vraiment bien et attire du monde au pied de la cathédrale. Nous sommes heureux de retrouver le public après deux années compliquées. Nous tenions à présenter une manifestation de qualité et gratuite avec de bons dj’s. On mobilise beaucoup d’énergie. On fait ça par passion, certainement pas pour l’argent".

Les jeunes, mais pas seulement

Si les jeunes sont prioritairement ciblés, rien n’interdit aux familles de venir faire un tour puisque l’horaire de programmation permet de passer durant l’après-midi. Sont donc attendus Cedric, Frank Biazzi, James Koburn, John Sparks, Les Ch!m!stes, Les Portes Mélodiques, Marathon, Massimo, Max Bel, Motion Wid, Occidio et Phil M.

"Nous revenons là où nous nous étions quittés avec le public, indique pour sa part Jérôme. L’objectif est de faire passer un bon moment aux gens qui aiment la musique électronique et de faire la fête. Certains dj’s seront là avec des vinyles électro. Il y aura d’autres surprises musicales".

Actifs dans la région en tant que dj’s dans plusieurs bars ou clubs, les frangins ont toujours aimé innover. Leurs prestations leur ont permis de se faire booker par d’autres soirées et festivals. Mais avant tout, ils souhaitent faire perdurer l’Electronic Music Party. Rendez-vous ce samedi.