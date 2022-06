À vendre, en plein centre-ville tournaisien, un grand bâtiment scolaire

Le bâtiment (à droite) de la rue des Choraux a été construit en 1979. ©EdA

Les besoins en locaux de l’établissement seront largement satisfaits malgré l’abandon d’un bâtiment. "La dernière rentrée a été bonne et la prochaine s’annonce aussi très bonne mais il y a suffisamment de locaux autour de la cour.

En outre, au niveau de la sécurité, c’est aussi un avantage de ne plus devoir faire traverserla rue par les élèves à tout moment de la journée ".

Une clause de non-concurrence

Construit sur sept ares, sur cinq niveaux, comprenant une grande salle de sport au sous-sol (le seul local encore occupé actuellement par les élèves), dix-huit classes et des bureaux, le bâtiment est mis en vente (de gré à gré) à partir de 550000€.

Libre bien sûr au futur acquéreur d’en faire ce qu’il veut, des bureaux, du logement ou autre chose. Mais il ne pourra pas affecter le bâtiment à une école secondaire. Une clause de non-concurrence figurera noir sur blanc sur le compromis de vente.

L’argent de la vente ira à l’école

Les Frères des Écoles Chrétiennes (fondés par saint Jean-Baptiste de La Salle) qui ont débuté l’histoire de l’école il y a 180 ans à Tournai sont propriétaires du bâtiment mis en vente. "Mais le bénéfice de la vente reviendra à l’école, ça a été acté. Cet argent permettra d’effectuer des travaux de rénovation, d’aménager et d’équiper de belles salles polyvalentes qui répondent aux exigences pédagogiques actuelles, de refaire complètement la grande cour de récréation afin qu’elle soit plus conviviale, etc."