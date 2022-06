Le Tournai d’avant: la manufacture de tapis vers les sommets

Cependant, au fil du temps et des changements sociétaux, les navettes s’immobilisent. La tapisserie coûte très cher. Et ses sujets, mythologiques, religieux, glorificateurs d’épopées, lassent les commanditaires les plus fortunés. Mais Tournai, ville textile depuis ses premiers siècles, réussit le virage vers la modernité de l’époque.

La renommée se lit dans cette somptueuse façade que Piat Lefebvre commande à Bruno Renard. ©ÉdA

Vers la renommée

En cette fin XVIIIe, avec une population de 25.722 habitants en 1786 (intra-muros), le textile donne encore du travail à sept ou huit mille ouvrières et ouvriers. Ceux-ci travaillent des matières assez simples, toiles blanches, coutils, basin, camelot, qui n’offrent que des ressources limitées et sont victimes d’une concurrence effrénée de la part des pays voisins. Un marché tenu placette des Dominicains (place Roger de le Pasture) satisfait une clientèle locale mais ne peut absorber les produits de bonneterie, filatures et tissages.

Au gré de l’acheteur, la géométrie est ici réalisée. ©ÉdA

Dans cet ensemble qui tente vaillamment de gagner son pain, un atelier se distingue. Pas par son créateur, Guillaume Delescolle, propriétaire d’un tissage rue de la Tête d’Or, entreprise cédée bientôt à son fils Nicolas-Joseph. Le destin, heureux, veille, car sa fille, Marie, attire en ses rets et marie, le 17 septembre 1755, Piat-François-Joseph Lefebvre.

Celui-ci appartient à la bonne société locale, à une famille d’artisans renommés; auprès de son frère Marc, Piat s’initie d’abord à l’orfèvrerie. Avant de virer de bord et de s’intéresser au textile.

Associé à Jean Caters, négociant et banquier, il donne en quelques années un essor considérable à l’entreprise familiale en ajoutant à la production habituelle la Prunelle, la Caleminde, une teinturerie, et un moulin à retordre les fils, ce qui le dispense d’avoir recours à d’autres.

Où? selon les sources, à la rue de la Tête d’Or ou plus vraisemblablement à la rue Merdenchon (Chèrequefosse). Trente à quarante ouvriers qui y œuvrent n’empêchent les associés de quémander, et d’obtenir, certains subsides et/ou réductions d’impôts accordés par une administration désireuse de maintenir l’outil.

Travail soigné que réalisent les ouvriers sur leur métier. ©ÉdA

En 1779, la mention "Piat Lefebvre et fils" s’arbore alors qu’apparaissent les premières difficultés, nées notamment de la mode qui s’étiole des capes anglaises.

Un exemple de tapis de Tournai; ici les fleurs sont privilégiées. ©ÉdA

Pour parer à la crise, Piat Lefebvre décide de rénover une ancienne industrie d’art tournaisienne: la tapisserie. Plus la haute lisse mais bien une fabrication sur métiers de tapis de pied, dits aussi de "savonnerie". Son esprit d’entreprise est inlassable, il tente même d’acclimater des moutons mérinos à St-Sauveur afin de ne plus dépendre des Anglais.

La réussite est immédiate, la renommée des tapis de Tournai se véhicule dans le monde entier. En 1783, huit cents ouvriers peignent, cardent, tissent et apprêtent les étoffes sur les 54 métiers en activité.

De cette Autriche qui gouverne Tournai, il reçoit nombre de protections douanières et, surtout, le titre de "Manufacture Impériale et Royale de Tapis".

Rue des clairisses, voici le plan du couvent de ces religieuses acheté par P. Lefebvre. ©ÉdA

La voie vers les sommets s’ouvre plus grande encore lorsque, en 1796, Piat Lefebvre, ayant racheté l’ex-couvent des Clairisses en la rue éponyme, y transporte ses ateliers.