C’est au monument aux morts de l’avenue Van Cutsem que la cérémonie a commencé, en présence de dizaines de porte-drapeaux des quatre coins du pays et de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder. La cérémonie était accompagnée par la musique de la Marine belge et du Silver Thistle Pipes & Drums.

Le bourgmestre a notamment présenté le travail de la commission Mémoire ©ÉdA

Rappelant que Tournai avait payé un lourd tribut lors des deux conflits mondiaux du XX siècle, le bourgmestre Paul-Olivier Delannois a évoqué un outil dont l’autorité communale s’est dotée depuis 2014 dans le cadre du devoir de mémoire. "La commission Mémoire est composé e de représentants de l’interpatriotique, d’historiens locaux, d’enseignants et d’autres acteurs,a expliqué Paul-Olivier Delannois. La guerre est revenue à 2000 kilomètres de notre pays et la Ville s’engage, comme d’autres opérateurs, à commémorer toutes celles et ceux qui ont perdu la vie pour que nos libertés fondamentales soient assurées, mais aussi à éduquer les plus jeunes générations."

Il a ajouté que Tournai tenait également à mettre en valeur les actes des résistants comme dernièrement à Warchin avec l’inauguration de l’espace Germaine Dumoulin. "Lorsque la Fédération a demandé d’investir Tournai pour célébrer son 103eanniversaire et organiser sa journée nationale des porte-drapeaux, nous avons bien entendu répondu positivement."

Monument de la paix envisagé

Tournai entend, avec la Fédération, mener un autre projet, à savoir l’érection d’un monument de la paix dans la ville. Sa localisation reste à définir. "Nous y réfléchissons. À titre personnel, j’aimerais bien entendu un endroit chargé de symbole mais où il n’y a pas déjà de monument à proximité. Nous n’avons pas encore tranché", a dit le bourgmestre.

La ministre de la Défense a aussi remis à la FNC un nouveau drapeau de la paix ©ÉdA

Cette concentration de drapeaux aux couleurs nationales n’a pas manqué de toucher Ludivine Débonder. La ministre de la Défense, qui a remis à la Fédération des Combattants de Belgique le nouveau drapeau de la paix, tenait à mettre en avant l’action de la Fédération.

"Ses membres, par leur présence sur le territoire et à l’étranger, matérialisent le souvenir de nos disparus. Les porte-drapeaux de la Fédération sont reconnaissables au sein des cérémonies commémoratives. Dans une attitude digne, dans une tenue uniforme et sans ostentation, ils remplissent une mission essentielle et incarnent parfaitement le souvenir de nos disparus au champ d’honneur. La guerre qui frappe l’Ukraine est un autre rappel de l’importance de rester vigilants et de contrer ceux qui voudraient se débarrasser de la démocratie."

Après le dépôt de fleurs et les discours, le cortège a pris la direction du monument Gabrielle Petit (place Clovis), héroïne tournaisienne s’il en est de la résistance, puis de la Grand-Place.