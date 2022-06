Où en est le chantier de la Maison de la Culture?«La salle de spectacle sera prête en septembre»

S’il n’est plus directeur de la Maison de la Culture, Philippe Deman suit encore de (très) près le chantier de restauration entamé il y a quelques années déjà. C’était son engagement au moment de passer le témoin à Anaëlle Kins, à l’été 2021. Pour le moment, les travaux sont toujours en cours. Mais la première phase touche au but. " La salle de spectacle sera opérationnelle en septembre prochain ", confirme Philippe Deman. Les spectateurs retrouveront la grande salle, dont l’aspect aura considérablement changé pendant le chantier, dans plus ou moins trois mois." Tout d’abord, on a réduit la capacité de 870 à 750 places pour répondre aux nouvelles normes, placer des sorties de secours, des places PMR et faciliter la circulation du public. "