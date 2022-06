Templeuve : retrouvailles heureuses pour le Carna'T

En pensée avec Gégé

Beaucoup d’émotion également au cours de cette journée avec notamment les hommages rendus à Gérard Vandenborre, l’un des initiateurs de la fête des associations templeuvoises ainsi qu’à toutes les victimes et proches du drame de Strepy-Bracquegnies. De l’émotion, on pouvait également en retrouver chez tous les carnavaleux enfin de sortie après tant de mois de frustration au même titre que le public heureux de retrouver amis et connaissance dans une ambiance festive. Même les pensionnaires du home Alphonse-Marie ont eu droit à une aubade de la part des "Rigolos" accompagnateurs du géant Omer. Une belle journée certes ternie par une météo capricieuse mais le soleil était omniprésent dans les cœurs de chacun, le feu d’artifice offert en partie par les commerçants constituant une belle apothéose.

Décorés chez les gilles

Comme de coutume, en fin de matinée plusieurs gilles ont été médaillés. En présence des personnalités et après un mot du présidence Jean-Claude Brouck, Jean-Marie Mondo se chargea avec humour et émotion de mettre à l’honneur pour 5 ans de présence, Chanyce De Backer, pour 10 ans de présence: Dorothée Coucq, Serge Leman, Steve et Luka (le plus jeune gille) Spyrka, Alexis Plancquaert, Michael Dupont et Jérôme Mondo.