Deux ans après, le récit des expulsés de la rue des Campeaux à Tournai

Lors du dernier conseil communal de Tournai, une douzaine de locataires et de militants avaient distribué ledit document aux élus pour les sensibiliser à leur très douloureuse expérience, celle de trente-trois ménages en tout, suite à l’expulsion de leur logement consécutivement à un incendie survenu dans leur immeuble de la rue des Campeaux en juin 2020.

Pourquoipartager ce récit? Pour mettre en lumière les problèmes qu’ils et elles ont rencontrés et pour " sus citer une prise de conscience chez les responsables politiques".

Parce que les personnes à faible revenu n’ont pas vraiment d’autres choix que de se rabattre sur des logements de moindre qualité, comme ceux de l’immeuble de la rue des Campeaux. Parce qu’on n’arrive pas par envie dans ce type d’immeuble à appartements, mais par nécessité puisqu’il n’y a pas d’autre choix. Et parce que, souvent, le provisoire finit par durer des années. "J’ai dû trouver mon logement en deux jours, je l’ai pris provisoirement et finalement, c’est devenu 10 ans", raconte l’un d’eux.

«Le problème déplacé»

Suite à l’incendie survenu en juin 2020, l’ensemble des logements est déclaré inhabitable. Le bourgmestre prend un arrêté en ce sens, fixant les conditions d’évacuation et les délais. Les occupants sont éparpillés: chez des amis, dans la rue, dans des hôtels, et à Templeuve où la ville propose une solution d’hébergement transitoire dans l’ancienne maison de repos du CPAS fermée depuis 2017. "Le problème a été déplacé. On nous retire d’un danger potentiel mais à Templeuve ce n’est pas mieux" .

Une réunion des locataires a lieu en juillet 2020. Il y a parmi eux un sentiment d’abandon. Un sentiment d’injustice aussi. Beaucoup de locataires ont perdu un logement difficilement acquis à cause d’une succession de faits et de décisions sur lesquels ils n’avaient aucune prise: l’incendie, l’insalubrité des lieux, l’arrêté de fermeture, etc.

Une solidarité forte

L’obligation du bourgmestre d’offrir une proposition de relogement à l’occupant victime d’une expulsion comporte des limites. "C’est une obligation de chercher, pas de trouver un relogement, une obligation de moyen par opposition à l’obligation de résultat".

Des acteurs du logement, publics et associatifs, se sont réunis pour chercher des solutions. Mais toutes les démarches sont un parcours du combattant. Suite à une rencontre avec des responsables politiques, un accompagnement individuel davantage coordonné a pu être mis en place entre les services sociaux. "Encore une fois, parce qu’on a demandé et insisté".

La solidarité entre anciens locataires a permis à beaucoup d’entre eux de tenir le coup, racontent-ils. "C’était quelque chose de puissant. En tout cas, moi, ça m’a sorti du trou".

Parmi ceux qui ont participé à la rédaction du livret, il y a ce sentiment que la situation n’a pas vraiment évolué depuis deux ans. Que le malheur qu’ils ont connu pourrait être celui de tant d’autres pour qui le logement est un problème quotidien. Il y a ce souhait que la mobilisation se poursuive et permette aussi de garder une trace, de pointer tout ce qui n’a pas fonctionné, pour qu’à l’avenir les choses soient gérées différemment. "Pour faire bouger les choses, que ça n’arrive plus à Tournai et pourquoi pas ailleurs".

Six recommandations et sept propositions d’actions concrètes clôturent le livret, pour alimenter la réflexion des autorités publiques.

Contact et info: coordination@daltournai.be et 0488 41 00 03.