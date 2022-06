Tournai: Border, une deuxième triennaled’art contemporain qui interroge nos frontières

Différents lieux fermés feront également partie de Border: le MuFIm, Tamat, le Musée des Beaux-Arts et le Carillon.

Le Carillon, plus fort que la guerre

Immeuble Art Déco de l’architecte Henry Lacoste (Tournai, 1885 – Bruxelles, 1968), Le Carillon est l’un des rares bâtiments de la Grand-Place à résister aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale, grâce à son ossature de béton armé. Très lumineux, ses étages offrent une vue imprenable sur la ville.

Ce bâtiment en travaux est le lieu idéal pour imaginer un avenir dans lequel tout est encore à construire. Les artistes Mohammed Alani, Abdullah Al Hakawati, Alain Bornain, Darwin Chapelier, Alexia Creusen, Céline Cuvelier, Wilfried Dsainbayonne, Thomas Israel, Sébastien Laurent, Sofhie Mavroudis, Mathieu Pernot, Théo Romain, Oussama Tabti et Cathy Weyders y interrogent les migrations.

Les récits d’exil, œuvres documentaires, regards sensibles, poétiques, décalés transmettent avec une profonde empathie, le désespoir face à la guerre, à l’absurdité des politiques migratoires européennes et nationales, mais aussi et surtout l’espoir d’une prise de conscience, d’un avenir meilleur. Une lueur d’espoir également présente dans le projet de drapeaux Road of Change (S.M.A.K., Gand), exposés au Carillon.

Même si l’exposition a été pensée antérieurement à l’invasion de l’Ukraine, la guerre est nécessairement présente dans l’esprit du visiteur, réaffirmant l’urgence des problématiques d’accueil et la nécessité de penser des politiques migratoires à long terme.

Ce que Border veut dire

Dans les musées, Mohammed Alani, Emmanuel Bayon, Vincen Beeckman, Raffaela Crispino, Kasper Demeulemeester, Olivier Reman et Various Artists ouvrent le champ pour une exploration du sens du terme Border. Prononcé à la française ou à l’anglaise, Border évoque tantôt la protection, le soin, tantôt la frontière comprise au sens strict ou de façon beaucoup plus poétique.

La triennale Border est une plongée dans les expériences humaines de frontières, les frontières que l’on porte en soi, les récits d’exils et de migrations passés ou actuels.

Durant tout l’été différentes activités enrichissent et animent les expositions. Des visites, concerts, conférences, balades, débats, nocturnes et stages pour faire l’expérience des frontières qui nous entourent, les comprendre, les interroger, les repousser, les élargir…