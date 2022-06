Ce mercredi 8 juin, la 26ème édition du Prix Reine Paola pour l’Enseignement a connu son apogée dans les serres de Laeken. Organisée depuis 1996, cette remise de diplômes met en avant les enseignants qui ont excellé dans leur profession et réalisé un projet pédagogique exemplaire.

"Il s’agit d’initiatives qui donnent un nouvel élan réel et significatif à l’enseignement, visent l’amélioration de sa qualité et qui font preuve de créativité et d’innovation" , a indiqué le comte Bernard de Traux de Wardin, président de la Fondation Reine Paola. Cette année, le prix s’adressait au secteur maternel et primaire de l’enseignement ordinaire et spécialisé en Fédération Wallonie-Bruxelles et en Communauté flamande.

Vers 15h30, la reine Paola, le roi Albert II et la princesse Claire ont fait leur entrée sous les applaudissements des invités. La proclamation a ensuite débuté avec les lauréats francophones. "Nous avons reçu 46 dossiers de candidatures soulignant le dynamisme et l’engagement de nos enseignants. Je tiens à remercier le jury pour son minutieux travail d’analyse et son implication afin de sélectionner les trois établissements primés" , a souligné Nathalie de Bandt, présidente du jury.

L’école fondamentale spécialisée à Kain, les Co’Kain, s’est vu décerner le troisième prix (2500 euros).

©EdA

Avec beaucoup d’humanité, la princesse Claire et la reine Paola ont consolé une petite fille en pleurs, sous l’effet de l’émotion. ©EdA

Faire appel aux technologies de demain

Ozobot et Thymio sont des robots pédagogiques expérimentés au sein de l’établissement depuis plusieurs années. Par leur utilisation, les quatre classes participantes ont découvert de manière originale le parc Pairi Daiza à l’aide de deux plans reproduits en grand format. "Lors d’ateliers hebdomadaires, les enfants âgés de sept à douze ans ont dû, dans un premier temps, résoudre des énigmes. Ensuite, ils ont programmé les engins au moyen de séquences colorées afin que les robots puissent se rendre à l’emplacement exact de l’animal sur le plan" , a expliqué Pascale Op de Beeck, logopède et coordinatrice du projet. Cette approche pluridisciplinaire novatrice s’est inscrite à la base dans la perspective de visiter le zoo "pour de vrai" durant une excursion scolaire. Recevoir une telle récompense suscite beaucoup d’émotions pour Pascale Op de Beeck.

"C’est une grande reconnaissance pour l’enseignement spécialisé et le travail effectué par nos enfants. C’est la première fois que je vois des membres de la famille royale. Ils sont très accessibles" .

Pascale Op de Beeck, logopède, a reçu le diplôme des mains de la princesse Claire ©EdA

Ce n’est pas la première fois que les Co’Kain répondent à un appel à projets. En 2019, les instituteurs ont reçu des mains d’Herman Van Rompuy le Prix Dominique De Graeve de la Fondation Roi Baudoin pour l’action "Tous à vélo" .