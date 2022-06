L’entreprise «Una Désinfection» (qui est intervenue récemment pour retirer le lierre sur le bâtiment du Mont de Piété) doit procéder à différentes interventions sur le porche de l’hôtel de ville. «L’entreprise va procéder à une vérification de l’état sanitaire du porche, précise Laurence Barbaix, échevine des Travaux. Il sera ainsi question notamment de la pose d’un filet pour éviter les chutes de pierre, de la réparation de certains trous dans la toiture, du retrait de l’escalier en mauvais état, du nettoyage des fientes de pigeons, etc. Des sondages vont également être réalisés pour réaliser un examen plus approfondi de l’état du bâtiment et s’assurer qu’il n’est pas infecté par l’un ou l’autre champignon.»

Durant cette période, le site de l’hôtel de ville restera accessible tant aux véhicules qu’aux piétons via l’entrée jouxtant le parc Georges Brassens.