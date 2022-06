L’Échiquier tournaisien accède à la D3 nationale et s’offre un vent de fraîcheur

Avec un remarquable 9/10, ce jeune Mouscronnois de 17 ans s’est comporté en leader de l’équipe. Il a une bonne marge de progressionet sera une des clés du maintien en D3. "C’est l’objectif. Il y a quelques années, le club avait déjà accédé à ce niveau mais était redescendu assez vite. Je pense qu’on peut compter sur quelques éléments expérimentés, notamment des joueurs français membres de clubs avec lesquels on collabore régulièrement, pour se maintenir" , indique Khevin Chundoo, le président actuel; il vient de succéder à Enguerran Meurisse qui reste toujours impliqué dans la vie du club.

Constitué d’une quarantaine de membres, l’Échiquier tournaisien se félicite particulièrement de l’éclosion de jeunes éléments qui intégreront l’équipe 2 l’an prochain, en D5: Maël Staelens et Basile Agache ont accumulé les bons résultats ces derniers mois et vont s’affirmer au sein de cette équipe. "Cette équipe, dans le milieu de tableau cette année, pourra peut-être envisager de monter en D4 l’an prochain".

Maël et Basile commencent à réaliser de bons résultats. ©EdA

Le club a le vent en poupe

Le club a bien résisté à deux années rendues difficiles à cause de la crise du Covid. La série "Le jeu de la dame" a aussi mis la lumière sur les échecs. "On va de nouveau organiser le tournoi du club. On voudrait faire mieux connaître encore le jeu d’échecs, dans les écoles notamment, et grâce à nos réunions organisées tous les vendredis soirs" . Celles-ci sont animées par Michel, l’entraîneur de l’Échiquier tournaisien. "Le jeu d’échecs demande beaucoup de travail, d’abnégation et de persévérance car il faut souvent du temps avant de gagner sa première partie" , témoigne-t-il. "Mais on peut apprendre davantage d’une partie perdue que d’une partie gagnée".

De Mouscron à Tournai pour continuer à progresser

Matthieu Loncke a un classement Elo (le système d’évaluation international) de 2134. C’est assez remarquable à son âge. Le jeune Mouscronnois a joué au sein du club de sa ville pendant trois ans avant de rejoindre le club tournaisien qui lui offrait d’avantage d’opportunités de progresser, en interclubs mais aussi face à des joueurs dont les niveaux correspondaient davantage au sien. "On m’a offert un jeu d’échecs quand j’avais 12 ans, mais il est resté dans un placard pendant un an. Dès que j’ai tenté l’expérience en club, j’ai accroché quasi directement" , dit-il.

Matthieu (face à Michel, l’entraîneur) a une belle marge de progression. ©EdA

Pour progresser, en plus des matches de club et en ligne, il suit des cours particuliers avec un grand maître d’échecs français. Il lit beaucoup aussi, notamment des ouvrages de référence grâce auxquels il apprend de nouvelles ouvertures. "En moins d’un an, j’ai pris pas mal de points" . Devenu à 17 ans le plus fort joueur du club, en dépassant les 2128 obtenus par Jean Renard dans les années 80, Matthieu a obtenu la troisième place au championnat de Belgique des moins de 18 ans. Il a gagné trois tournois en France, et va multiplier en 2022 les rendez-vous internationaux, à Strasbourg, La Plagne, etc. "Ces open internationaux demandent une certaine préparation, un budget aussi, mais ils permettent de gagner de l’expérience en affrontant les meilleurs" .

Le club se réunit tous les vendredis; rendez-vous à 19h pour les jeunes, à 20h15 pour les autres. Les trois premières séances sont gratuites.

http://www.echiquiertournaisien.be/, echiquiertournaisien€outlook.com