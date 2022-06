Mouillés, mais pas fatigués!

«On n’a jamais vu ça»

Après le passage des talents belges et un retour à l’époque de la Star Academy, Thom Dewatt et son complice Alec Mansion lancent la soirée eighties. À peine après avoir entamé son premier morceau, le duo fait face à une foule qui se retrouve mouillée de la tête au pied. La drache nationale s’est invitée! "Vous êtes sûrs que vous voulez continuer sous la pluie?" , demande Alec Mansion avant qu’un "Oui" collectif ne soit scandé. "Vous êtes incroyables! On n’a jamais vu ça" . De "September" d’Earth, Wind and Fire, revisité quelques heures plus tôt au restaurant, à Joe Dassin, Jacques Dutronc ou encore les Beatles, les reprises s’enchaînent. Puis, vient le tour de Philippe Lafontaine. Mais il faut bien se rendre à l’évidence que continuer le concert devient dangereux. "Allez, une petite dernière" , s’est amusé l’interprète de "L’amant Tequila" . Thom Dewatt, Alec Mansion et Philippe Lafontaine ont donc clôturé prématurément ce concert avec "Femme libérée" de Cookie Dingler. "On est passé de plus de cinq cents personnes, à deux cents, puis à une vingtaine (rires). Mais peu importe, l’ambiance était là et je ne garde que le positif" , confie l’ancien membre de Léopold Nord & Vous.

Malheureusement, Jean Schultheis et Benny B n’ont pas eu l’occasion de se produire sur la scène. Fâcheux, mais les artistes ne sont pas contre l’idée de revenir à Tournai.