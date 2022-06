La Matériauthèque: un projet en construction au quai Casterman à Tournai

"C’est une idée que j’avais déjà en tête depuis un bon moment et qui s’est renforcée lorsque j’ai fait des travaux de rénovation chez moi et que je me suis rendu compte de la quantité de déchets et du gaspillage de matériaux que cela entraînait, explique Mathias Lefebvre. Et puis, j’ai eu l’occasion de rencontrer David Squire, le responsable de La Ressourcerie Le Carré, qui avait lui aussi cette envie de développer un projet de récupération de matériaux de construction et de vente à bas prix."

Avec de la réinsertion socioprofessionnelle à la clé

Aujourd’hui nommé coordinateur de La Matériauthèque, Mathias Lefebvre développe ce nouveau pan de la Ressourcerie Le Carré, entreprise d’économie sociale et circulaire, qui regroupe 4 magasins de seconde main, 2 ateliers de mécanique vélo et 1 restaurant en Wallonie picarde… pour un total de près d’une centaine d’équivalents temps plein.

"Avec ce projet, il est encore difficile d’évaluer le nombre d’emplois que cela va créer, mais nous allons pouvoir permettre à l’une ou l’autre personne de bénéficier d’un contrat dans le cadre d’une réinsertion socioprofessionnelle. Il y aura une équipe au magasin, mais aussi quelques ouvriers qui seront dédiés à la collecte et au démontage des matériaux et des équipements de construction."

Dans l’attente de l’ouverture du magasin, espérée avant la fin de l’été, l’équipe de La Matériauthèque commence à récupérer, démonter, collecter et recevoir des matériaux de toutes sortes.

"Nous prenons tout ce qui peut être récupéré, recyclé et réutilisé pour des travaux de rénovation et de construction, du petit bricolage, des réparations en tous genres, et même des projets artistiques , ajoute le coordinateur. Que ce soit le bois (panneaux, planches, poutres, linteaux, etc.), les inertes (carreaux, briques, pierres, seuil de porte, pavés, etc.), le métal, les sanitaires ainsi que les équipements attachés au bâtiment (éviers, baignoires, fenêtres, portes, radiateurs, prises, quincaillerie, etc.).

Lorsque l’on fait des travaux, il reste toujours des matériaux inutilisés ou en partie que l’on entrepose dans le garage ou que l’on amène directement au parc à conteneurs, sans compter tout ce qu’il est aussi possible de récupérer lors des travaux de rénovation ou de déconstruction d’une habitation…

Et cela alors qu’il y a des gens qui recherchent quelques dalles de carrelage, des bouts de bois ou de câbles, des chutes de plaque de plâtre, des morceaux d’isolation, l’un ou l’autre élément de quincaillerie, des clous ou des vis, d’un outil, etc. Au lieu de les jeter pour qu’ils soient broyés, il est toujours mieux de leur donner une nouvelle vie et ainsi de permettre à d’autres personnes de trouver ce dont elles ont besoin à petits prix! Je suis sûr que des personnes vont trouver une utilité et réutiliser des éléments que d’autres auraient directement mis à la poubelle."

Du gagnant-gagnant pour les professionnels

Si La Matériauthèque espère des dons de particuliers, elle mise particulièrement sur les professionnels. "Eux aussi se retrouvent en fin de chantier avec des matériaux en trop ou des équipements démontés, relève le coordinateur. Ils doivent payer pour pouvoir les évacuer… En venant les déposer à l’entrepôt ou en sollicitant notre service de collecte et de déc onstruction, c’est du gagnant-gagnant pour les professionnels. Nous devrions aussi pouvoir récupérer des fins de stocks ou des matériaux “déclassés”, mais encore utilisables, de certains vendeurs et grossistes de la région. Tout cela devrait nous permettre d’offrir une large panoplie à nos clients dans notre magasin et entrepôt de 850 m2!"

info@lamateriautheque.be – 0492 37 05 16